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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Забастовка в Германии может вызвать транспортный коллапс

27 марта 2023, 17:39
Немецкие транспортные профсоюзы объявили о масштабной забастовке в понедельник, которая может привести к транспортному коллапсу в стране.

27 марта работники общественного транспорта, авиакомпаний и железнодорожных перевозок примут участие в забастовке, требуя повышения зарплаты на 10-12% и угрожая остановить транспортное движение на минимум один день. Это может вызвать проблемы с снабжением, в том числе продуктами, поскольку водители грузовиков также примут участие в забастовке.

Жителям Германии рекомендуют оставаться дома или использовать велосипеды в крайней необходимости, пишет infox.ru.

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