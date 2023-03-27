Забастовка в Германии может вызвать транспортный коллапс

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
27 марта работники общественного транспорта, авиакомпаний и железнодорожных перевозок примут участие в забастовке, требуя повышения зарплаты на 10-12% и угрожая остановить транспортное движение на минимум один день. Это может вызвать проблемы с снабжением, в том числе продуктами, поскольку водители грузовиков также примут участие в забастовке.
Жителям Германии рекомендуют оставаться дома или использовать велосипеды в крайней необходимости, пишет infox.ru.