rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Аграрии Ростовской области назвали катастрофой падение цен на подсолнечник на треть

28 марта 2023, 15:59
Фото: pxhere.com
Аграрии Ростовской области назвали катастрофой падение цен на подсолнечник на треть
В Ростовской области аграрии заявили о переизбытке подсолнечника и обрушении цен на него на 33%, об этом рассказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Аркадий Злочевский рассказал порталу «Накануне», что в настоящий момент в Ростовской области наметился серьезный переизбыток подсолнечника. По его словам, запасы настолько огромны, что за последние три недели цены на продукт «провалились» на 33% — с 30 до 20 тысяч рублей за тонну. Глава Российского зернового союза охарактеризовал ситуацию как катастрофическую. 

Эксперт напомнил, что подсолнечник всегда был рентабельным для фермеров, однако сейчас с присоединенных территорий поступило слишком много товара, что фактически лишило донских аграриев привычной им подстраховки.

Умный комбайн опробовали на уборке подсолнечника в Ростовской области
Узнать подробнее

Злочевский поделился, что на последнем обсуждении в Госдуме парламентарии предложили отменить экспортную пошлину на подсолнечник.

«А иначе куда девать его? Вообще, все существующие проблемы рынка решаются достаточно просто — отменной текущей регуляторики», — цитирует Злочевского издание, спикер добавил, что пока власти цепляются за сохранение пошлины — крестьяне теряют прибыль и не знают, куда деть ненужный товар.

В качестве еще одного возможного решения власти предложили закупку семян в интервенционный фонд. Однако правительство сможет забрать не более семи миллионов тонн зерна, но и эти запасы негде и не за что хранить.

Ранее замглавы региона Виктор Гончаров сообщил об огромных запах прошлогодней пшеницы и подсолнечника в Ростовской области.

Читайте также:
Почти на четверть меньше собрали аграрии урожай подсолнечника в Ростовской областиВ Ростовской области 2,5 тонны подсолнечника оказались заражены амброзиейВ Ростовской области забраковали партию урожая подсолнечника весом в 400 тонн
#Надежда Пустяк#Происшествие#Сельское хозяйство#Фермер#Фермерство#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове измерили мужские гениталии, а в дом замглавы администрации пришли силовики
Сегодня, 17:38
В Ростовской области из-за заморозков до 2 апреля объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 17:25
Губернатор Голубев подписал распоряжение о модернизации трамвайной сети Ростова
Сегодня, 17:01
Взносы за капремонт в Ростовской области с апреля повысят на 12%
Сегодня, 16:24
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:22