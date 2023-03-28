Аграрии Ростовской области назвали катастрофой падение цен на подсолнечник на треть

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Аркадий Злочевский рассказал порталу «Накануне», что в настоящий момент в Ростовской области наметился серьезный переизбыток подсолнечника. По его словам, запасы настолько огромны, что за последние три недели цены на продукт «провалились» на 33% — с 30 до 20 тысяч рублей за тонну. Глава Российского зернового союза охарактеризовал ситуацию как катастрофическую.
Эксперт напомнил, что подсолнечник всегда был рентабельным для фермеров, однако сейчас с присоединенных территорий поступило слишком много товара, что фактически лишило донских аграриев привычной им подстраховки.
Злочевский поделился, что на последнем обсуждении в Госдуме парламентарии предложили отменить экспортную пошлину на подсолнечник.
«А иначе куда девать его? Вообще, все существующие проблемы рынка решаются достаточно просто — отменной текущей регуляторики», — цитирует Злочевского издание, спикер добавил, что пока власти цепляются за сохранение пошлины — крестьяне теряют прибыль и не знают, куда деть ненужный товар.
В качестве еще одного возможного решения власти предложили закупку семян в интервенционный фонд. Однако правительство сможет забрать не более семи миллионов тонн зерна, но и эти запасы негде и не за что хранить.
Ранее замглавы региона Виктор Гончаров сообщил об огромных запах прошлогодней пшеницы и подсолнечника в Ростовской области.