Аграрии Ростовской области назвали катастрофой падение цен на подсолнечник на треть

Аркадий Злочевский рассказал порталу «Накануне», что в настоящий момент в Ростовской области наметился серьезный переизбыток подсолнечника. По его словам, запасы настолько огромны, что за последние три недели цены на продукт «провалились» на 33% — с 30 до 20 тысяч рублей за тонну. Глава Российского зернового союза охарактеризовал ситуацию как катастрофическую.