Акционеры РУСАЛа отклонили требование о доступе к корпоративной информации

Напомним, акционер алюминиевого гиганта в лице Sual Partners пытался получить доступ к сведениям по сделке, совершенной в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Кроме того, в 2021 году Sual проявлял интерес к покупке миноритарного пакета акций «РусГидро» (с последующим увеличением этого пакета до 9%, что обошлось компании в 454 миллиона долларов).