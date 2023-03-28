Акционеры РУСАЛа отклонили требование о доступе к корпоративной информации

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Говоря другими словами, Олег Дерипаска отверг просьбу второго акционера — Виктора Вексельберга — о получении важной корпоративной информации, пишет newizv.ru.
Напомним, акционер алюминиевого гиганта в лице Sual Partners пытался получить доступ к сведениям по сделке, совершенной в 2019 году с американской компанией Braidy Industries. Кроме того, в 2021 году Sual проявлял интерес к покупке миноритарного пакета акций «РусГидро» (с последующим увеличением этого пакета до 9%, что обошлось компании в 454 миллиона долларов).
Незадолго до собрания Sual Partners просил мажоритарного акционера алюминиевой компании, то есть En+, отдать голос за предоставление доступа к документам о возможных убыточных, по мнению Sual, сделках РУСАЛа. Однако мажоритарный акционер РУСАЛа отказал в этой просьбе.
Отказ в Sual Partners прокомментировали следующим образом: «Заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании En+ до рассылки материалов к собранию акционеров РУСАЛа вызывают недоумение как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия этих заявлений полномочиям, имеющимся у членов совета директоров, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании».
Конфликт между олигархами на этом не закончился. Sual продолжает настаивать, что эти сделки могли причинить РУСАЛу значительный ущерб, который может исчисляться несколькими десятками миллионов долларов.
Более того, с точки зрения Sual Partners, камнем преткновения являются неоднозначные контракты РУСАЛа с компаниями США, о которых Дерипаска не сообщает миноритариям. СМИ пишут, что в последнее время большинство инфоповодов, где упоминается миллиардер, так или иначе связаны именно с заграницей.
РУСАЛ, будучи одним из акционеров компании «Норильский никель» (доля 26%) на протяжении многих лет открыто конфликтует с Владимиром Потаниным (его доля — 36% акций) из-за размера дивидендов.
РУСАЛ также постоянно обвиняет «Норильский никель» в нарушении своих прав как миноритария. Однако «Норникель» исправно платит компании рекордные для российского рынка дивиденды. При этом сам РУСАЛ демонстрирует куда более жесткое отношение к своим миноритариям.