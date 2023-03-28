Накануне в соцсетях опубликовали видео избиения подростка на детской площадке в Ростове. Инцидент произошел на окраине СЖМ. Толпа молодых людей избила молодого человека арматурой из-за татуировки с паутиной на локте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения.