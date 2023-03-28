Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Накануне в соцсетях опубликовали видео избиения подростка на детской площадке в Ростове. Инцидент произошел на окраине СЖМ. Толпа молодых людей избила молодого человека арматурой из-за татуировки с паутиной на локте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения.
Также руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде дано поручение представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что МВД и СК по Ростовской области начали проверку по факту избиения подростка на детской площадке.