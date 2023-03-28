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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростка в Ростове

28 марта 2023, 04:58
Фото: 1MI
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростка в Ростове
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на подростка в Ростове, сообщили в ведомстве.

Накануне в соцсетях опубликовали видео избиения подростка на детской площадке в Ростове. Инцидент произошел на окраине СЖМ. Толпа молодых людей избила молодого человека арматурой из-за татуировки с паутиной на локте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения.

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Также руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде дано поручение представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что МВД и СК по Ростовской области начали проверку по факту избиения подростка на детской площадке.

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