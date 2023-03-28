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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

«Будут повторяться»: власти объяснили громкие хлопки в небе над Ростовской областью

28 марта 2023, 13:59
Фото: mil.ru
Власти объяснили громкие звуки в небе над Гуково полетом самолетов

Власти объяснили громкие хлопки в небе над Гуково 27 марта

В Ростовской области громкие хлопки в небе над Гуково 27 марта объяснили полетом самолетов, об этом сообщили местные СМИ.

Согласно данным портала «161.py», в соцсетях и мессенджерах в понедельник, 27 марта, стали появляться сообщения жителей Гуково, встревоженных звуками в небе неизвестного происхождения, отдаленно напоминающими взрывы.

Они потребовали разъяснений от местной власти, и им ответил глава администрации Евгений Гриненко, который сообщил, что причиной хлопка стал полет самолет, и добавил, что эти звуки будут повторяться.

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Он также призвал население к спокойствию, напомнив в общем чате по решению местных проблем, что Гуково находится на небольшом расстоянии от зоны конфликта.

«Нужно относиться с понимаем к обстановке и не поднимать панику по каждому хлопку в небе или на земле. Если гражданам нашего города будет угрожать какая-либо опасность, все возможные меры по информированию населения будут приняты», — сказано в сообщении местных органов власти.

Ранее ростовчан, жителей Мясниковского района и Азова испугали мощные хлопки 26 марта.

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