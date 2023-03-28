Власти объяснили громкие звуки в небе над Гуково полетом самолетов

«Нужно относиться с понимаем к обстановке и не поднимать панику по каждому хлопку в небе или на земле. Если гражданам нашего города будет угрожать какая-либо опасность, все возможные меры по информированию населения будут приняты», — сказано в сообщении местных органов власти.