Власти объяснили громкие звуки в небе над Гуково полетом самолетов

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Согласно данным портала «161.py», в соцсетях и мессенджерах в понедельник, 27 марта, стали появляться сообщения жителей Гуково, встревоженных звуками в небе неизвестного происхождения, отдаленно напоминающими взрывы.
Они потребовали разъяснений от местной власти, и им ответил глава администрации Евгений Гриненко, который сообщил, что причиной хлопка стал полет самолет, и добавил, что эти звуки будут повторяться.
Он также призвал население к спокойствию, напомнив в общем чате по решению местных проблем, что Гуково находится на небольшом расстоянии от зоны конфликта.
«Нужно относиться с понимаем к обстановке и не поднимать панику по каждому хлопку в небе или на земле. Если гражданам нашего города будет угрожать какая-либо опасность, все возможные меры по информированию населения будут приняты», — сказано в сообщении местных органов власти.
Ранее ростовчан, жителей Мясниковского района и Азова испугали мощные хлопки 26 марта.