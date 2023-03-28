Донских фанатов на пустующий стадион «Ростов-Арена» могут вернуть до 1 мая

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
На днях президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и «Агентству стратегических инициатив» подготовить перечень мер, которые позволят упростить доступ болельщиков на стадионы с помощью Fan ID.
Эти меры будут распространяться на льготные категории граждан — инвалидов, пенсионеров и детей.
Поручение должно быть выполнено в срок до 1 мая 2023 года.
Ранее донские фанаты футбола рассказали, как система Fan ID по их мнению разрушила атмосферу на стадионов и ограничила права преданных болельщиков.