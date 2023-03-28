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Донских фанатов на пустующий стадион «Ростов-Арена» могут вернуть до 1 мая

28 марта 2023, 12:40
Фото: 1MI
Донских фанатов на пустующий стадион «Ростов-Арена» могут вернуть до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил упростить допуск инвалидов, пенсионеров и детей на футбольные стадионы Ростовской области с помощью Fan ID, сведения появились на портале Кремля.

На днях президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и «Агентству стратегических инициатив» подготовить перечень мер, которые позволят упростить доступ болельщиков на стадионы с помощью Fan ID.

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Эти меры будут распространяться на льготные категории граждан — инвалидов, пенсионеров и детей.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 мая 2023 года.

Ранее донские фанаты футбола рассказали, как система Fan ID по их мнению разрушила атмосферу на стадионов и ограничила права преданных болельщиков.

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