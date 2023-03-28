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Донских подрядчиков ремонта дорог уличили в картельном сговоре на 24 миллиарда рублей

28 марта 2023, 11:37
Фото: 1MI
Донских подрядчиков ремонта дорог уличили в картельном сговоре на 24 миллиарда рублей

ФАС признала виновными компании Дона в картельном сговоре на 24 млрд рублей

В Ростовской области шесть компаний, которые занимались строительством и ремонтом дорог, признали виновными в картельном сговоре на 24 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского УФАС.

Во вторник, 28 марта, стало известно, что антимонопольщики признали виновными в картельном сговоре компании ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс», договорившиеся не снижать цену по 121 процедуре закупок.

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По предварительной информации, компании заключили договор о том, чтобы не снижать цены во время участия в конкурсах на реконструкцию, содержание и ремонт автодорог в Ростовской, Волгоградской областях, а также Республике Адыгея.

Общая максимальная стоимость контрактов составила 24,15 миллиарда рублей, и теперь организациям придется выплатить оборотные штрафы, материалы проверки, проведенной УФАС, передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее в Ростовской области объявили о планах сделать платным участок трассы между аэропортом Платов и Каменском-Шахтинским.

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