Донских подрядчиков ремонта дорог уличили в картельном сговоре на 24 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 12:10
Во вторник, 28 марта, стало известно, что антимонопольщики признали виновными в картельном сговоре компании ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс», договорившиеся не снижать цену по 121 процедуре закупок.
По предварительной информации, компании заключили договор о том, чтобы не снижать цены во время участия в конкурсах на реконструкцию, содержание и ремонт автодорог в Ростовской, Волгоградской областях, а также Республике Адыгея.
Общая максимальная стоимость контрактов составила 24,15 миллиарда рублей, и теперь организациям придется выплатить оборотные штрафы, материалы проверки, проведенной УФАС, передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Ранее в Ростовской области объявили о планах сделать платным участок трассы между аэропортом Платов и Каменском-Шахтинским.