Напомним, что депутат Татьяна Иващенко предложила привлекать детей к работам для нужд СВО — изготавливать маскировочные сети и окопные свечи. При этом депутат подчеркнула, что спрашивать разрешение у родителей — не надо. Ведь в патриотическом воспитании школа должна иметь право вовлекать детей в общественно значимый добровольческий труд.