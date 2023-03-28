rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Эксперт Гайворонский рассказал о привлечении труда школьников Ростова для нужд СВО

28 марта 2023, 06:03
Фото: 1MI
Предложение депутата использовать труд детей к работе для нужд СВО, больше похоже на призыв к эксплуатации и нарушению прав ребенка, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что депутат Татьяна Иващенко предложила привлекать детей к работам для нужд СВО — изготавливать маскировочные сети и окопные свечи. При этом депутат подчеркнула, что спрашивать разрешение у родителей — не надо. Ведь в патриотическом воспитании школа должна иметь право вовлекать детей в общественно значимый добровольческий труд.

«Хочется верить, что депутат имела в виду привлечение молодежи и подростков именно в качестве добровольцев. Но все равно, даже для такого благородного дела, как помощь СВО, это возможно только с ведома родителей», — отмечает Владимир Гайворонский.

Тем не менее, спикер согласен, что возвращение былого доверия родителей к школе — необходимость.

«Но это комплекс вопросов, которые надо решать на всех уровнях. От повышения имиджа учительской профессии до повышения профессионализма учителя, от поддержки уважительного отношения к каждому педагога до функционирования рядовой общеобразовательной школы, как действенного социального лифта», — подчеркивает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в школах Ростовской области введут историю Донского края.

 

Школьники Ростовской области будут изучать историю Донского края
Узнать подробнее
Читайте также:
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской областиУроки «Финансовой грамотности» введут в обязательную программу для старшеклассниковУроки по аэродинамике и баллистике: в школе Ростова откроются космические классы
#Дарья Демидова#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Лечение#Дети
Подпишитесь
В прокуратуре назвали подробности гибели шахтера в Ростовской области
Сегодня, 09:09
Размер платы за капремонт в Ростовской области решили увеличивать каждый год
Сегодня, 07:22
Уролог Высоцких назвал средний размер члена мужчин в Ростове
Сегодня, 08:39
Начальник Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о гололеде и заморозках
Сегодня, 09:36
Ростовский эксперт разъяснил, для чего в школах ученикам надо изучать семьеведение
Сегодня, 10:27
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:22