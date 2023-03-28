Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Напомним, что депутат Татьяна Иващенко предложила привлекать детей к работам для нужд СВО — изготавливать маскировочные сети и окопные свечи. При этом депутат подчеркнула, что спрашивать разрешение у родителей — не надо. Ведь в патриотическом воспитании школа должна иметь право вовлекать детей в общественно значимый добровольческий труд.
«Хочется верить, что депутат имела в виду привлечение молодежи и подростков именно в качестве добровольцев. Но все равно, даже для такого благородного дела, как помощь СВО, это возможно только с ведома родителей», — отмечает Владимир Гайворонский.
Тем не менее, спикер согласен, что возвращение былого доверия родителей к школе — необходимость.
«Но это комплекс вопросов, которые надо решать на всех уровнях. От повышения имиджа учительской профессии до повышения профессионализма учителя, от поддержки уважительного отношения к каждому педагога до функционирования рядовой общеобразовательной школы, как действенного социального лифта», — подчеркивает собеседник.
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