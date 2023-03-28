Глава РЖД: Не согласны с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Белозеров отметил, что он не заявляет о своей стопроцентной правоте, а лишь призывает рассматривать каждую проблему со всех сторон. К примеру, объект уже готов, но на нем еще не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Значит, не выполнены все требования - объект считается несданным. В это время возникает необходимость провести несколько миллионов тонн груза. «‎Мы будем говорить, что мы не засеяли траву?»‎ — заметил гендиректор РЖД.