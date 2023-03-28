Глава РЖД: Не согласны с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
О том, что не был полностью реализован первый этап проекта по развитию БАМа - Транссиба, и об отставании по второму этапу в понедельник рассказала представитель Генпрокуратуры России Екатерина Пересыпина, передают РИА Новости.
На следующий день в ходе своего выступления в Совете Федерации Белозеров подчеркнул, что находится в контакте с Генпрокуратурой и все нарушения и отступления от плана детально обсуждаются с руководством ведомства.
Но дело в том, отметил глава РЖД, что прокуратура — это орган, надзирающий за законодательством, зачастую у них все однозначно разделено на черное и белое, а иногда такой подход недопустим. Белозеров подчеркнул, что именно РЖД являются хозяйствующим субъектом, поэтому решать, насколько эффективны и целесообразны те или иные меры, должны решать они.
«Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны», — заявил он.
Со стороны РЖД в ведомство было отправлено встречное письмо, в которое вошло порядка 700 листов. Компания подробно изложила в послании свою позицию со ссылкой на законодательство.
Белозеров отметил, что он не заявляет о своей стопроцентной правоте, а лишь призывает рассматривать каждую проблему со всех сторон. К примеру, объект уже готов, но на нем еще не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Значит, не выполнены все требования - объект считается несданным. В это время возникает необходимость провести несколько миллионов тонн груза. «Мы будем говорить, что мы не засеяли траву?» — заметил гендиректор РЖД.
В заключение Белозеров добавил, что со всеми проверяющими органами холдинг “Российские железные дороги” находятся в плотном контакте.