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Глава РЖД: Не согласны с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

28 марта 2023, 17:28
Фото: 1MI
Генеральный директор холдинга «‎Российские железные дороги»‎ Олег Белозеров заявил, что в компании не согласны с рядом выводов Генпрокуратуры и Федерального казначейства о нарушениях при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба. Позицию РЖД он изложил в ответном письме ведомствам.

О том, что не был полностью реализован первый этап проекта по развитию БАМа - Транссиба, и об отставании по второму этапу в понедельник рассказала представитель Генпрокуратуры России Екатерина Пересыпина, передают РИА Новости.

На следующий день в ходе своего выступления в Совете Федерации Белозеров подчеркнул, что находится в контакте с Генпрокуратурой и все нарушения и отступления от плана детально обсуждаются с руководством ведомства.

Но дело в том, отметил глава РЖД, что прокуратура — это орган, надзирающий за законодательством, зачастую у них все однозначно разделено на черное и белое, а иногда такой подход недопустим. Белозеров подчеркнул, что именно РЖД являются хозяйствующим субъектом, поэтому решать, насколько эффективны и целесообразны те или иные меры, должны решать они.

«‎Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны»‎, — заявил он.

Со стороны РЖД в ведомство было отправлено встречное письмо, в которое вошло порядка 700 листов. Компания подробно изложила в послании свою позицию со ссылкой на законодательство.

Белозеров отметил, что он не заявляет о своей стопроцентной правоте, а лишь призывает рассматривать каждую проблему со всех сторон. К примеру, объект уже готов, но на нем еще не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Значит, не выполнены все требования - объект считается несданным. В это время возникает необходимость провести несколько миллионов тонн груза. «‎Мы будем говорить, что мы не засеяли траву?»‎ — заметил гендиректор РЖД.

В заключение Белозеров добавил, что со всеми проверяющими органами холдинг “‎Российские железные дороги‎” находятся в плотном контакте.

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