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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:03

Губернатор Голубев подписал распоряжение о модернизации трамвайной сети Ростова

28 марта 2023, 17:01
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев подписал распоряжение о модернизации трамвайной сети Ростова
В Ростове на модернизацию трамвайной сети города собираются потратить 61 миллиард рублей, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что на днях на портале донского правительства появилось распоряжение о заключении концессии, которая позволит модернизировать трамвайную сеть Ростова-на-Дону.

Инвестором проекта выступит компания «Синара — Городские транспортные решения Ростов-на-Дону», которая возьмет на себя как проектирование, так и строительство обновленной трамвайной сети с последующей закупкой новых трамваев.

Срок концессии составит 25 лет, а соглашение вступит в силу с момента получения администрацией Ростова субсидии, необходимой для модернизации. Ориентировочно средства поступят до 1 сентября текущего года.

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Общий объем инвестиций в проект составит 61 миллиард рублей, из них 41 потратят на создание новых трамвайных путей, строительство деко и тяговых подстанций с покупкой транспорта. Инвестору гарантируют, что за 25 лет выручка от проекта составит 32,6 миллиарда рублей.

Объявленные сроки работ составляют пять лет, за этот период компания построит два новых депо, проложит более 100 километров путей и закупит десятки трехсекционных трамваев.

Ранее стало известно, что модернизацию трамвайной инфраструктуры Ростова собираются начать с Левенцовки.

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