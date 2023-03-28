Губернатор Голубев подписал распоряжение о модернизации трамвайной сети Ростова

Общий объем инвестиций в проект составит 61 миллиард рублей, из них 41 потратят на создание новых трамвайных путей, строительство деко и тяговых подстанций с покупкой транспорта. Инвестору гарантируют, что за 25 лет выручка от проекта составит 32,6 миллиарда рублей.