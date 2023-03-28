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Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Губернатор Ростовской области рассказал о развитии импортозамещающих производств

28 марта 2023, 18:11
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области рассказал о развитии импортозамещающих производств
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о развитии импортозамещающих предприятий на Дону в 2023 году, деталями поделились в пресс-службе правительства региона.

Власти сообщили, что в понедельник, 27 марта, в Ростовской области состоялась встреча донского губернатора с зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Сергеем Морозовым.

В рамках встречи парламентарий и глава региона обсудили создание предприятий легкой промышленности в Ростовской области и укрепление технологического суверенитета страны.

Асфальтобетонный завод для ремонта дорог начнет работу в Ростовской области
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Удачными примерами, по мнению Василия Голубева, является запуск завода по выпуску микрофибры в городе Шахты, а также открытие производства полиэфирного штапельного волокна в начале лета — через два месяца.

«Объем инвестиций в завод оценивается в 10 миллиардов рублей. Предприятие уже практически готово», — рассказал Василий Голубев, добавив, что на производство позволит обеспечить рабочие места для примерно тысячи дончан. Кроме того, регион взял на себя обязательства по строительству отдельной дороги для завода, чтобы облегчить проезд большегрузам.

Губернатор Ростовской области добавил, что в этом году запланировано открыть еще несколько заводов.

Ранее в Ростовской области собрались запустить асфальтобетонный завод.

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