«Объем инвестиций в завод оценивается в 10 миллиардов рублей. Предприятие уже практически готово», — рассказал Василий Голубев, добавив, что на производство позволит обеспечить рабочие места для примерно тысячи дончан. Кроме того, регион взял на себя обязательства по строительству отдельной дороги для завода, чтобы облегчить проезд большегрузам.