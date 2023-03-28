Ходченкова рулит в криминальном триллере «Мёрзлая земля»

– Мне нравится название «Мёрзлая земля». Оно о том времени года, когда снег почти сошел, а трава еще не появилась. И кажется, что земля никогда не будет снова теплой, никогда на ней не вырастут цветы, не появится ничего живого. Все как будто умерло и длится вечно, – рассказывает режиссер Оксана Карас. – Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель – вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей.