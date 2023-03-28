Ходченкова рулит в криминальном триллере «Мёрзлая земля»

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Сериал «Мёрзлая земля» войдет в линейку WinkOriginals. В проекте так же снимались известные киноманам артисты – Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие.
Непонятная интригующая история происходит с главными героями – таксисткой Ларисой (Светлана Ходченкова) и ее будущим мужем, коллегой Максимом (Антон Филипенко), которые больше года живут вместе и как раз готовятся к свадьбе. Неожиданно Максима задерживают по подозрению в убийстве: найдено тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Странно, что специально вызванного из Москвы следователя (Юрий Чурсин) не убеждает алиби подозреваемого. Более того, он «вешает» на возлюбленного Ларисы не только это преступление, но и еще целую серию убийств. Спасти любимого от тюрьмы берется Лариса, которая начинает собственное расследование. Она уверена, что Максима подставили, а настоящий убийца находится на свободе.
Историю борьбы смелой героини с системой поставила режиссер Оксана Карас, известная по работам над фильмами «Доктор Лиза» и «Чиновница». Сценарий триллера – совместная работа Сергея Калужанова («Время первых», «Мажор»), Андрея Курганова («Хэдшот») и МарииИзюмовой («Мама, я дома»). Продюсерами сериала выступили Сергей Мелькумов («Левиафан», «Дуэлянт», «Нелюбовь») и Наталья Горина («Мама, я дома», «Разжимая кулаки»).
Трейлер: https://youtu.be/X0fJ2Q3B46Y
Кадры сериала:https://disk.yandex.ru/d/5xFUbOkv9tJ1Xw
– Мне нравится название «Мёрзлая земля». Оно о том времени года, когда снег почти сошел, а трава еще не появилась. И кажется, что земля никогда не будет снова теплой, никогда на ней не вырастут цветы, не появится ничего живого. Все как будто умерло и длится вечно, – рассказывает режиссер Оксана Карас. – Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель – вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей.
А вот что говорит о премьере директор по контентувидеосервиса Wink и один из продюсеров сериала «Мёрзлая земля» Александр Косарим: «Для Winkзапуск сериала «Мёрзлая земля» интересен по целому ряду причин. Этот проект стартует сразу после завершения криминального триллера «Фишер» о самом жутком маньяке позднего СССР. Новая история происходит на 20 лет позже и тоже рассказывает о серийном убийце. Интересно решение авторов – повествование в «Мёрзлой земле» ведется от лица любящей женщины. И очень-очень многое держится на исполнительнице главной роли. Так вот, буквально за неделю до «Мёрзлой земли» Wink начнет показ другого сериала, в котором Светлана Ходченкова также сыграла одну из главных ролей. У зрителей появится уникальный шанс следить за развитием двух историй, в которых Светлана воплощает, кажется, диаметрально противоположные образы – утонченной столичной актрисы и влюбленной таксистки в небольшом городе. Вместе или по отдельности обе истории очень рекомендую к просмотру».