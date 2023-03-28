Один из главных символов Сочи — это Олимпийский парк, который был построен для зимних Олимпийских игр 2014 года. В парке расположено большое количество объектов, таких как «Фишт» — стадион, «Большой» — ледовый дворец, а также Олимпийский горнолыжный центр, который предлагает возможность покататься на лыжах и сноубордах.