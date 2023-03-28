Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Рязанской области продолжается расследование уголовного дела в отношении Владимира Арцыбашева. Ранее он работал заместителем главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ. Затем Арцыбашев уволился, переехал в Рязань, где стал работать советником замгубернатора. Там же он стал фигурантом уголовного дела. Чиновника обвиняют в махинациях с закупками коммунальной техники.
Рязанское издания rzn.info пишет, что дело Арцыбашева передали Следственному департаменту МВД России. Надзор за расследованием поручен Генпрокуратуре.
Напомним, на крайнее заседание суда, где решался вопрос о мере пресечения, Арцыбашев не явился. Его госпитализировали в реанимацию прямо из СИЗО. Сообщается, что у чиновника проблемы с сердцем. Однако на решение суда это никак не повлияло — обвиняемого оставили под стражей.