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Московские следователи займутся делом экс-замглавы администрации Ростова Арцыбашева

28 марта 2023, 09:37
Фото: rostov-gorod.ru
Московские следователи займутся делом экс-замглавы администрации Ростова Арцыбашева
Следователи из Москвы подключились к расследованию уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Ростова Владимира Арцыбашева, пишут СМИ.

В Рязанской области продолжается расследование уголовного дела в отношении Владимира Арцыбашева. Ранее он работал заместителем главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ. Затем Арцыбашев уволился, переехал в Рязань, где стал работать советником замгубернатора. Там же он стал фигурантом уголовного дела. Чиновника обвиняют в махинациях с закупками коммунальной техники.

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Рязанское издания rzn.info пишет, что дело Арцыбашева передали Следственному департаменту МВД России. Надзор за расследованием поручен Генпрокуратуре.

Напомним, на крайнее заседание суда, где решался вопрос о мере пресечения, Арцыбашев не явился. Его госпитализировали в реанимацию прямо из СИЗО. Сообщается, что у чиновника проблемы с сердцем. Однако на решение суда это никак не повлияло — обвиняемого оставили под стражей.

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