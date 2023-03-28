Напомним, на крайнее заседание суда, где решался вопрос о мере пресечения, Арцыбашев не явился. Его госпитализировали в реанимацию прямо из СИЗО. Сообщается, что у чиновника проблемы с сердцем. Однако на решение суда это никак не повлияло — обвиняемого оставили под стражей.

