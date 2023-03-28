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Мозаичные панно снимут из подземных переходов в Ростове на время ремонта

28 марта 2023, 08:44
Фото: 1MI
Мозаичные панно уберут из подземных переходов в Ростове
В Ростове демонтируют мозаичные панно в подземных переходах, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

На днях ростовские общественники сообщили о демонтаже мозаичных панно в подземных переходах. Их снимут для проведения реставрационных работ.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что сейчас в городе разрабатывается проект реконструкции переходов и реставрации панно. Он напомнил, что мозаика там является объектом культурного наследия Ростовской области. Глава администрации признал, что проблемы с гидроизоляцией имеются, и из-за них мозаика отваливается.

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Чтобы обновить гидроизоляцию, придется снять облицовку стен. Однако, как обещают власти, делать это будут профессиональные организации, занимающиеся реконструкцией мозаик. Храниться демонтированная плитка будет в МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Ростова.

Между тем общественники ранее заявляли, что их расстраивает отсутствие визуализации отреставрированных переходов. Также они переживают за то, смогут ли реставраторы восстановить панно в прежнем виде.

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