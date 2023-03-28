Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что сейчас в городе разрабатывается проект реконструкции переходов и реставрации панно. Он напомнил, что мозаика там является объектом культурного наследия Ростовской области. Глава администрации признал, что проблемы с гидроизоляцией имеются, и из-за них мозаика отваливается.