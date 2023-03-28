Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что в Ростовскую область на этой неделе вернется настоящая зима. В ночь на среду, 29 марта, в столице региона ожидаются осадки и похолодание до -4 градусов. В отдельных районах области прогнозируется гроза.
Осадки в виде дождя и мокрого снега не покинут регион и ближе к концу недели. В четверг и пятницу температура воздуха днем не превысит +2 градусов, а ночью — -1 градуса. Также в эти дни ожидаются налипание мокрого снега на провода и гололед.
К выходным погодная ситуация начнет улучшаться. Осадки прекратятся. Температура воздуха повысится до +13 днем и +3 ночью.
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