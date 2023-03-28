Осадки в виде дождя и мокрого снега не покинут регион и ближе к концу недели. В четверг и пятницу температура воздуха днем не превысит +2 градусов, а ночью — -1 градуса. Также в эти дни ожидаются налипание мокрого снега на провода и гололед.