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Updated Сегодня, 09:38

Начальник Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о гололеде и заморозках

28 марта 2023, 09:36
Фото: 1MI
Начальник Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о гололеде и заморозках
В последнюю неделю марта Ростовскую область накроют снегопады, морозы и гололед, заявила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что в Ростовскую область на этой неделе вернется настоящая зима. В ночь на среду, 29 марта, в столице региона ожидаются осадки и похолодание до -4 градусов. В отдельных районах области прогнозируется гроза.

Осадки в виде дождя и мокрого снега не покинут регион и ближе к концу недели. В четверг и пятницу температура воздуха днем не превысит +2 градусов, а ночью — -1 градуса. Также в эти дни ожидаются налипание мокрого снега на провода и гололед.

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К выходным погодная ситуация начнет улучшаться. Осадки прекратятся. Температура воздуха повысится до +13 днем и +3 ночью.

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