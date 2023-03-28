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Published Сегодня, 08:02

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Названы размеры, до которых врачи в Ростове могут увеличить мужской член

28 марта 2023, 08:02
Фото: https://ru.freepik.com/
При помощи хирургического вмешательства половой орган можно увеличить в среднем на 5 сантиметров, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский уролог Александр Высоцких.

Уролог предупредил, что фаллопластика противопоказана пациентам с сахарным диабетом и заболеваниям психики.

«Увеличить половой орган можно двумя способами: в длину и в ширину. В свою очередь, длину мы изменяем либо рассекая связку органа, за счет возможности организма, либо устанавливая имплант», - объясняет эксперт.

Александр Высоцких добавляет, что имплантирование может добавить около пяти сантиметров в длину.

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«Этот показатель индивидуальный, но как правило, не больше 4-6, сантиметров. Зависит от количества «свободной» кожи на органе», - говорит врач.

Уролог объяснил, что средний размер полового члена у ростовчан составляет 13-14 сантиметров, однако увеличение полового органа не стоит делать без необходимости.

«Оперативное вмешательство не самое дешевое и на него обычно решаются мужчины, у которых половой орган менее 10 сантиметров в эрегированном состоянии». – пояснил уролог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.

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#Анна Ивченко#Здоровье#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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