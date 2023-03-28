Названы размеры, до которых врачи в Ростове могут увеличить мужской член

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Уролог предупредил, что фаллопластика противопоказана пациентам с сахарным диабетом и заболеваниям психики.
«Увеличить половой орган можно двумя способами: в длину и в ширину. В свою очередь, длину мы изменяем либо рассекая связку органа, за счет возможности организма, либо устанавливая имплант», - объясняет эксперт.
Александр Высоцких добавляет, что имплантирование может добавить около пяти сантиметров в длину.
«Этот показатель индивидуальный, но как правило, не больше 4-6, сантиметров. Зависит от количества «свободной» кожи на органе», - говорит врач.
Уролог объяснил, что средний размер полового члена у ростовчан составляет 13-14 сантиметров, однако увеличение полового органа не стоит делать без необходимости.
«Оперативное вмешательство не самое дешевое и на него обычно решаются мужчины, у которых половой орган менее 10 сантиметров в эрегированном состоянии». – пояснил уролог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.