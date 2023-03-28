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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Новый ЖК от СК10 в центре Ростова сдан досрочно

28 марта 2023, 14:23
Фото: СК10
На четыре месяца раньше указанного срока получат ключи от своих квартир собственники ЖК «Соколова, 68», расположенного в самом сердце донской столицы, на пересечении центральных улиц Соколова и Лермонтовской.

Строительная компания СК10, известная своей репутацией надежного застройщика Ростова-на-Дону, без единого замечания от контролирующих органов получила разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

— Мы уверены, что ЖК «Соколова, 68» будет ярким центром притяжения для ростовчан, а квартиры в нем порадуют комфортом тысячи семей, – утверждает коммерческий директор компании Валерий Чайка, добавив, что «с каждым следующим объектом компания демонстрирует новый уровень развития территорий».

Фото: СК10

Более 1000 семей, которые будут жить в этом комплексе, по достоинству оценят все его преимущества: местоположение в самом центре южного мегаполиса, комфортная среда с собственным детским садом, спортивными и игровыми площадками, локациями для прогулок. Неудивительно, что к моменту сдачи ЖК в эксплуатацию, квартиры в нем уже на 90 процентов распроданы.

Помимо квартир различной планировки (всего 52 870 м² жилья), здесь будет 7 867 м² для парковки транспорта и 3 904 м² коммерческих площадей.

Фото: СК10

Напомним, компания СК10 уже более 60 лет работает на строительном рынке города, пройдя путь от строительного подразделения «10-ГПЗ» до флагмана жилищного строительства Ростова-на-Дону. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, СК10 получила высшую оценку по соблюдению декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию. Сегодня в активе компании 1 500 000 м² жилья на разных стадиях строительства. Благодаря доверию жильцов СК10 уверенно лидирует в топе крупнейших застройщиков Ростова-на-Дону.

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#Елена Янкевич
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