Новый ЖК от СК10 в центре Ростова сдан досрочно

Более 1000 семей, которые будут жить в этом комплексе, по достоинству оценят все его преимущества: местоположение в самом центре южного мегаполиса, комфортная среда с собственным детским садом, спортивными и игровыми площадками, локациями для прогулок. Неудивительно, что к моменту сдачи ЖК в эксплуатацию, квартиры в нем уже на 90 процентов распроданы.