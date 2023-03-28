Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Портал «161.py» сообщил, что в своем ежегодном отчете уполномоченный по права человека Анатолий Харьковский объявил, что ему поступили 387 жалоб, которые затрагивали вопросы участия дончан в СВО и частичной мобилизации.
«Заявители указывали на недостаточное снабжение мобилизованных, проблемы с подготовкой, организацией медосвидетельствования», — цитирует Харьковского издание.
При этом омбудсмен отметил, что с течением времени предмет обращений изменился, и теперь участников СВО и их семьи больше беспокоит задержка выплат довольствия и региональных выплат для тех, кто был ранен в ходе исполнения воинского долга.
Напомним, недавно стало известно, что из-за задержки выпуска необходимых медицинских справок не все участники СВО смогли получить выплаты за ранения вовремя.