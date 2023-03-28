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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Омбудсмен Ростовской области Харьковский рассказал о проблемах в ходе мобилизации

28 марта 2023, 13:03
Фото: Анатолий Харьковский/vk.com
Омбудсмен Ростовской области рассказал о проблемах возникших в ходе частичной мобилизации
Омбудсмен Ростовской области Анатолий Харьковский сообщил, что за время частичной мобилизации ему поступило около 390 жалоб, подробностями поделились местные СМИ.

Портал «161.py» сообщил, что в своем ежегодном отчете уполномоченный по права человека Анатолий Харьковский объявил, что ему поступили 387 жалоб, которые затрагивали вопросы участия дончан в СВО и частичной мобилизации.

«Заявители указывали на недостаточное снабжение мобилизованных, проблемы с подготовкой, организацией медосвидетельствования», — цитирует Харьковского издание.

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При этом омбудсмен отметил, что с течением времени предмет обращений изменился, и теперь участников СВО и их семьи больше беспокоит задержка выплат довольствия и региональных выплат для тех, кто был ранен в ходе исполнения воинского долга.

Напомним, недавно стало известно, что из-за задержки выпуска необходимых медицинских справок не все участники СВО смогли получить выплаты за ранения вовремя.

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