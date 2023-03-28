Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Ростгорсвета» стало известно в начале марта. Директора и заместителя предприятия обвиняют в получении взятки в один миллион рублей. По этому же делу обвиняемым проходит директор коммерческой фирмы. Следствие полагает, что руководство «Ростгорсвета» вступило в сговор с предпринимателем, чтобы за взятку помочь ему выиграть торги на заключение договоров подряда с предприятием. Директор «Ростгорсвета» Антон Рачков сейчас находится под домашним арестом.