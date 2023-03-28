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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Оперативники нагрянули в дом замглавы администрации Ростова Алексея Пикалова

28 марта 2023, 05:33
Фото: Администрация Ростова
Алексей Пикалов

Оперативники нагрянули в дом замглавы администрации Ростова Алексея Пикалова 27 марта

В доме у замглавы администрации Ростова Алексея Пикалова прошли оперативные мероприятия, пишут СМИ.

Представители правоохранительных органов побывали в доме заместителя главы администрации Ростова по ЖКХ Алексея Пикалова, где якобы провели оперативные мероприятия. «Блокнот» со ссылкой на свой источник сообщает, что они связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении руководства «Ростгорсвета». Пикалов, как замглавы администрации по ЖКХ, курировал предприятие. Оперативники предполагают, что чиновник лоббировал и назначение руководителя «Ростгорсвета». Пока Пикалов проходит, дескать, по делу как свидетель.

Официальной информации о проведении оперативных мероприятий в доме Пикалова не поступало, она уточняется.

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Чиновник успел отметиться на многих постах в Ростове и области. Он работал прокурором, а затем судьей Новочеркасского городского суда, руководил Росприроднадзором по ЮФО. В 2021 году был признан самым богатым чиновником Ростова, обогнав по доходам даже своего руководителя — сити-менеджера Алексея Логвиненко.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Ростгорсвета» стало известно в начале марта. Директора и заместителя предприятия обвиняют в получении взятки в один миллион рублей. По этому же делу обвиняемым проходит директор коммерческой фирмы. Следствие полагает, что руководство «Ростгорсвета» вступило в сговор с предпринимателем, чтобы за взятку помочь ему выиграть торги на заключение договоров подряда с предприятием. Директор «Ростгорсвета» Антон Рачков сейчас находится под домашним арестом.

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