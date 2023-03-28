Пермская ЦБК использует современные технологии при производстве гофротары

Сегодня в ПЦБК работает около 2 600 человек. По статистике, каждый 20-й гофроящик в Российской Федерации изготавливается именно здесь. Глава производства сообщил, что в период экономической нестабильности компания должна стать материком надежности для клиентов и сотрудников.