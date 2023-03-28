Пермская ЦБК использует современные технологии при производстве гофротары

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Благодаря этому повысится производительность, качество и станет разнообразнее продукция. Об этом информирует properm.ru.
В проект вложили 129 миллионов рублей инвестиций. На них на производстве установили новое оборудование - три гофроагрегата для производства двух-, трёх- и пятислойного гофрокартона. Его используют как сырье для создания упаковки.
В январе на производстве ввели в эксплуатацию линию многоточечной склейки гофроящиков. На ней изготавливается уникальная упаковка для индивидуальных задач клиентов.
По словам ведущего специалиста отдела клиентского сервиса ПЦБК Михаила Орехова, за счет технологии многоточечной склейки удается создавать ящики сложной конфигурации. Они гарантируют сохранность продукции при перевозке и заметно выделяют товар на полке.
Помимо этого, ПЦБК планирует снизить объемы ручного труда. На производстве установлен автоматический разделитель гофроящиков E-BREAK. Также компания установила систему искрогашения фирмы FireFly AB, которая позволит избежать возгорания внутри трубопровода.
Директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков сказал, что в 2023 году предприятие переходит на новую систему планирования и управления производством, запускает машину для сшивки гофрокоробов проволокой, реализует несколько мероприятий по повышению надежности оборудования и снижению технологического отхода. И безусловно, наращивание мощности подразумевает приобретение новых производственных линий.
Сегодня в ПЦБК работает около 2 600 человек. По статистике, каждый 20-й гофроящик в Российской Федерации изготавливается именно здесь. Глава производства сообщил, что в период экономической нестабильности компания должна стать материком надежности для клиентов и сотрудников.