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Во вторник, 28 марта, в 07.20 мск на 12-м километре трассы «Самбек–Матвеев Курган» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.
По предварительной информации, 53-летний водитель Daewoo Lanos решил совершить обгон на запрещенном участке и спровоцировал лобовое столкновение с встречным автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 61-летней женщина, а также Chevrolet Lanos под управлением 49-летнего водителя, следующим за Matiz.
В результате аварии погибли водитель Daewoo Matiz и ее 76-летний супруг, которые не смогли дождаться приезда медиков. Водитель Daewoo Lanos и его 50-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.
Ранее в Ростовской области на подъездах к Самбеку возникла огромная пробка из-за аварии с фурами.