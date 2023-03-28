По предварительной информации, 53-летний водитель Daewoo Lanos решил совершить обгон на запрещенном участке и спровоцировал лобовое столкновение с встречным автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 61-летней женщина, а также Chevrolet Lanos под управлением 49-летнего водителя, следующим за Matiz.