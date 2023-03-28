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Пожилые супруги погибли в ДТП на трассе под Таганрогом из-за автохама

28 марта 2023, 17:48
Фото: pxhere.com
Пожилые супруги погибли в ДТП на трассе под Таганрогом из-за автохама
В Ростовской области под Таганрогом водитель автомобиля спровоцировал ДТП с двумя жертвами и двумя пострадавшими во время обгона, подробностями поделились в пресс-службе ГИБДД.

Во вторник, 28 марта, в 07.20 мск на 12-м километре трассы «Самбек–Матвеев Курган» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, 53-летний водитель Daewoo Lanos решил совершить обгон на запрещенном участке и спровоцировал лобовое столкновение с встречным автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 61-летней женщина, а также Chevrolet Lanos под управлением 49-летнего водителя, следующим за Matiz.

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В результате аварии погибли водитель Daewoo Matiz и ее 76-летний супруг, которые не смогли дождаться приезда медиков. Водитель Daewoo Lanos и его 50-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

Ранее в Ростовской области на подъездах к Самбеку возникла огромная пробка из-за аварии с фурами.

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