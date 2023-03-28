Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Ростовской области могут ввести ежегодный рост размера платы за капитальный ремонт домов. Сейчас решение об ее изменении принимается в отдельном порядке.
С идеей ввести ежегодную индексацию оплаты выступил губернатор Василий Голубев. Он предлагает устанавливать минимальный размер взноса за капитальный ремонт каждый год не позднее 1 апреля. Изменяться он будет согласно уровню инфляции.
Рассмотреть предложение губернатора депутаты Заксобрания региона должны на ближайшем апрельском заседании. Если парламентарии примут поправки, плата за капремонт индексируется уже 1 апреля 2024 года.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие многоквартирные дома в Ростове-на-Дону ожидает ремонт в 2023 году.