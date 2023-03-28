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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Размер платы за капремонт в Ростовской области решили увеличивать каждый год

28 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI
Размер платы за капремонт будут увеличивать ежегодно в Ростовской области
В Ростовской области планируется ввести ежегодный рост размера платы за капремонт, соответствующую поправку в закон предложил внести губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области могут ввести ежегодный рост размера платы за капитальный ремонт домов. Сейчас решение об ее изменении принимается в отдельном порядке.

С идеей ввести ежегодную индексацию оплаты выступил губернатор Василий Голубев. Он предлагает устанавливать минимальный размер взноса за капитальный ремонт каждый год не позднее 1 апреля. Изменяться он будет согласно уровню инфляции.

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Рассмотреть предложение губернатора депутаты Заксобрания региона должны на ближайшем апрельском заседании. Если парламентарии примут поправки, плата за капремонт индексируется уже 1 апреля 2024 года.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие многоквартирные дома в Ростове-на-Дону ожидает ремонт в 2023 году.

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#Алина Заярная#Капремонт#Закон#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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