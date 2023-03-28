Ректор СКФУ: Университету доверили внедрение новой учебной программы на Ставрополье

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
На пресс-конференции 28 марта, которую приурочили к запуску первой в России программы профессионального образования в сфере уличной культуры и спорта, было объявлено об открытии регистрации на обучение. Ожидается, что программа повышения квалификации по специальности «Менеджмент уличных культур» будет действовать на базе СКФУ, сообщает newstracker.
В пресс-конференции участвовали замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова и председатель общероссийской общественной организации «Улицы России», советник губернатора Ставрополья по молодежной политике Валентин Работенко. С обращением к участникам выступил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Он, в частности, напомнил, что университет давно представляет собой центр притяжения спортивных талантов, и все тренды молодежной среды региона обретают здесь динамичное развитие. «Убежден, что новая программа по созданию в России профессионального образования в сфере уличной культуры поможет сформировать новый культурный код страны, популяризируя здоровый образ жизни и спорт», – подытожил Беспалов.
Заявленная программа предоставляет выпускникам университетов и колледжей, желающим получить или усовершенствовать навыки в социальном и бизнес-проектировании, отличную возможность освоить способы эффективного управления командой и привлечения ресурсов в сообщество, а также первыми в стране оказаться обладателями удостоверения государственного образца о повышении квалификации в сфере уличной культуры и спорта.
Цель программы «Менеджмент уличных культур» состоит в приобретении профессиональных компетенций в области менеджмента уличных культур для тех, кто уже успел получить или получает высшее или среднее специальное образование.
«Мы запускаем первое в стране официальное образование в большой индустрии уличной культуры», – заявил Работенко, добавив, что в данный момент это только программа повышения квалификации, но в будущем вероятно, что руководство Ставрополья в сотрудничестве с СКФУ придет к возможности запустить программы полноценного высшего образования в данной сфере.
По завершении программы всем обучающимся выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Программа предполагает изучение в онлайн-формате. Продолжительность курса обучения составит 108 академических часов. Сам курс состоит из трех модулей: «Личность», «Общее» и «Профессиональное». Каждый из указанных модулей включает лекционный материал и практическую работу с топовыми экспертами в сфере уличной культуры и спорта.