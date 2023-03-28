Ректор СКФУ: Университету доверили внедрение новой учебной программы на Ставрополье

В пресс-конференции участвовали замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова и председатель общероссийской общественной организации «‎Улицы России», советник губернатора Ставрополья по молодежной политике Валентин Работенко. С обращением к участникам выступил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Он, в частности, напомнил, что университет давно представляет собой центр притяжения спортивных талантов, и все тренды молодежной среды региона обретают здесь динамичное развитие. «Убежден, что новая программа по созданию в России профессионального образования в сфере уличной культуры поможет сформировать новый культурный код страны, популяризируя здоровый образ жизни и спорт», – подытожил Беспалов.