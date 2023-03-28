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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Ростовский эксперт разъяснил, для чего в школах ученикам надо изучать семьеведение

28 марта 2023, 10:27
Фото: Stephen Edmonds/cc by sa/flickr.com
Ростовский эксперт разъяснил, для чего в школах ученикам надо изучать семьеведение
Пропаганда традиционных семейных ценностей за последние годы была заброшена. А информационные потоки прозападных молодежных блогеров искажают мнение старшеклассников о важнейшем социальном институте, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что Ростовская область не стала исключением. Здесь, как и по всей России, планируется ввести новый предмет для учащихся школ, ПТУ, колледжей и техникумов. Уже готов учебник о том, как строить здоровые отношения в семье.

По словам разработчиков учебного пособия, изучение такого предмета, позволит укрепить семейные ценности в сознании молодого поколения. А также разработать поведенческую модель между детьми и родителями.

Не хотят рожать: в школах Ростовской области будут изучать семьеведение
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«Еще в ноябре 2022 года был подписан соответствующий указ. Среди традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отдельно была выделена крепкая семья. Поэтому появление учебника по семьеведению мне представляется логичным и закономерным», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник добавляет, что за последние годы пропаганда традиционных семейных ценностей была, к сожалению, заброшена. А информационные потоки, особенно прозападных молодежных блогеров и лидеров мнений, искажают представление подростков о важнейшем социальном институте семьи. Оказывая при этом существенное влияние на молодежь.

«Должен ли этот предмет быть обязательным? Считаю, что для начала, занятий в старших классах в рамках неурочной деятельности будет достаточно», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какими должны быть уроки самбо в школах Ростовской области.

Эксперт рассказал, какими должны быть уроки самбо в школах Ростова
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