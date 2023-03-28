Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Напомним, что Ростовская область не стала исключением. Здесь, как и по всей России, планируется ввести новый предмет для учащихся школ, ПТУ, колледжей и техникумов. Уже готов учебник о том, как строить здоровые отношения в семье.
По словам разработчиков учебного пособия, изучение такого предмета, позволит укрепить семейные ценности в сознании молодого поколения. А также разработать поведенческую модель между детьми и родителями.
«Еще в ноябре 2022 года был подписан соответствующий указ. Среди традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отдельно была выделена крепкая семья. Поэтому появление учебника по семьеведению мне представляется логичным и закономерным», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник добавляет, что за последние годы пропаганда традиционных семейных ценностей была, к сожалению, заброшена. А информационные потоки, особенно прозападных молодежных блогеров и лидеров мнений, искажают представление подростков о важнейшем социальном институте семьи. Оказывая при этом существенное влияние на молодежь.
«Должен ли этот предмет быть обязательным? Считаю, что для начала, занятий в старших классах в рамках неурочной деятельности будет достаточно», — резюмирует эксперт.
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