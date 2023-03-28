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Шахтер погиб из-за обрушения горной породы в Ростовской области

28 марта 2023, 07:53
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Шахтер погиб из-за обрушения горной породы в Ростовской области

В Зверево 27 марта в шахте «Обуховская» погиб 43-летний обходчик, двое ранены

В Ростовской области погиб 43-летний проходчик шахты, сообщили в Следственном комитете России по региону.

В городе Красный Сулин Ростовской области следователи изучают обстоятельства гибели 43-летнего проходчика шахты. Трагедия произошла накануне, 27 марта. Шахтеры спустились в угольную шахту «Обуховская», чтобы провести работы по креплению горных выработок. Однако внутри произошло обрушение горной породы. От полученных травм проходчик шахты скончался на месте. Двое его коллег сейчас находятся в больнице.

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Уголовное дело возбуждено по статье о действии или бездействии должностных лиц, повлекших несчастный случай на производстве или смерть по неосторожности.

Похожий инцидент случился в «Обуховской» шахте ровно год назад. Тогда из-за обрушения горной породы под завалами оказались три человека. Однако их вовремя смогли спасти сотрудники МЧС.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Происшествия
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