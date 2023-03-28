В городе Красный Сулин Ростовской области следователи изучают обстоятельства гибели 43-летнего проходчика шахты. Трагедия произошла накануне, 27 марта. Шахтеры спустились в угольную шахту «Обуховская», чтобы провести работы по креплению горных выработок. Однако внутри произошло обрушение горной породы. От полученных травм проходчик шахты скончался на месте. Двое его коллег сейчас находятся в больнице.