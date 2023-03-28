Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 09:12
В городе Красный Сулин Ростовской области следователи изучают обстоятельства гибели 43-летнего проходчика шахты. Трагедия произошла накануне, 27 марта. Шахтеры спустились в угольную шахту «Обуховская», чтобы провести работы по креплению горных выработок. Однако внутри произошло обрушение горной породы. От полученных травм проходчик шахты скончался на месте. Двое его коллег сейчас находятся в больнице.
Уголовное дело возбуждено по статье о действии или бездействии должностных лиц, повлекших несчастный случай на производстве или смерть по неосторожности.
Похожий инцидент случился в «Обуховской» шахте ровно год назад. Тогда из-за обрушения горной породы под завалами оказались три человека. Однако их вовремя смогли спасти сотрудники МЧС.