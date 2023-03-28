Напомним, о желании депутатов отправить Солоницина в отставку стало известно 24 марта на заседании комиссии гордумы по ЖКХ. Этот вопрос поднял депутат Игорь Сенин. Председатель комиссии Лариса Овсиенко его поддержала. Также «за» инициативу проголосовали еще четыре депутата. Детально изучить работу сити-менеджера парламентарии должны на следующем заседании комиссии. Если и там большинство выскажется «за» отставку Солоницина, то вопрос об этом будет передан на рассмотрении в гордуму, которая и примет окончательное решение.