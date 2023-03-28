Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин опроверг информацию об инициировании своей отставки депутатами местной Гордумы. Он рассказал, что общался с депутатом от КПРФ Игорем Сениным, поднявшим вопрос о снятии главы администрации с должности. Парламентарий якобы сказал Солоницину, что имел ввиду совершенно другое, а его мысль неправильно донесли.
Также сити-менеджер заявил, что имеет «определенное напряжение» с председателем комиссии гордумы Таганрога по ЖКХ Ларисой Овсиенко. «Но мне кажется, это личностные интересы», — приводит слова Солоницина «РБК Ростов».
Напомним, о желании депутатов отправить Солоницина в отставку стало известно 24 марта на заседании комиссии гордумы по ЖКХ. Этот вопрос поднял депутат Игорь Сенин. Председатель комиссии Лариса Овсиенко его поддержала. Также «за» инициативу проголосовали еще четыре депутата. Детально изучить работу сити-менеджера парламентарии должны на следующем заседании комиссии. Если и там большинство выскажется «за» отставку Солоницина, то вопрос об этом будет передан на рассмотрении в гордуму, которая и примет окончательное решение.