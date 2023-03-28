rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин опроверг слухи о своей возможной отставке

28 марта 2023, 06:52
Фото: vk.com/somivlad
Сити-менеджер Таганрога Солоницин заверил, что его не снимут с должности
Глава Таганрога Михаил Солоницин опроверг свою отставку после недовольства депутатов его работой, пишут СМИ.

Сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин опроверг информацию об инициировании своей отставки депутатами местной Гордумы. Он рассказал, что общался с депутатом от КПРФ Игорем Сениным, поднявшим вопрос о снятии главы администрации с должности. Парламентарий якобы сказал Солоницину, что имел ввиду совершенно другое, а его мысль неправильно донесли.

Сити-менеджер Таганрога Солоницин заявил, что в городе ничего не произошло
Узнать подробнее

Также сити-менеджер заявил, что имеет «определенное напряжение» с председателем комиссии гордумы Таганрога по ЖКХ Ларисой Овсиенко. «Но мне кажется, это личностные интересы», — приводит слова Солоницина «РБК Ростов».

Напомним, о желании депутатов отправить Солоницина в отставку стало известно 24 марта на заседании комиссии гордумы по ЖКХ. Этот вопрос поднял депутат Игорь Сенин. Председатель комиссии Лариса Овсиенко его поддержала. Также «за» инициативу проголосовали еще четыре депутата. Детально изучить работу сити-менеджера парламентарии должны на следующем заседании комиссии. Если и там большинство выскажется «за» отставку Солоницина, то вопрос об этом будет передан на рассмотрении в гордуму, которая и примет окончательное решение.

Читайте также:
Отставка грозит главе администрации Таганрога Михаилу СолоницинуГордума Таганрога примет решение об отставке сити-менеджера Михаила СолоницинаПолитолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным
#Алина Заярная#Политика#Общество
Подпишитесь
В прокуратуре назвали подробности гибели шахтера в Ростовской области
Сегодня, 09:09
Размер платы за капремонт в Ростовской области решили увеличивать каждый год
Сегодня, 07:22
Уролог Высоцких назвал средний размер члена мужчин в Ростове
Сегодня, 08:39
Начальник Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о гололеде и заморозках
Сегодня, 09:36
Ростовский эксперт разъяснил, для чего в школах ученикам надо изучать семьеведение
Сегодня, 10:27
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:22