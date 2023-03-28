Сказали «чистая»: в Каменске-Шахтинском из кранов вновь течет коричневая жижа

«Сказали же уважаемые люди, что вода чистая, значит чистая. А это все фейки и ЦИПСО», «Надо туда ребенка посадить — только тогда зашевелятся», «И сразу опека примчит», «Трубы промывать, а то после такой „родниковой“ воды еще год с труб будет такая течь», — прокомментировали увиденное каменчане.