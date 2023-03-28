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Published Сегодня, 13:11

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Сказали «чистая»: в Каменске-Шахтинском из кранов вновь течет коричневая жижа

28 марта 2023, 13:11
Фото: Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский»
Сказали «чистая»: в Каменске-Шахтинском из кранов вновь течет коричневая жижа

В домах Каменска-Шахтинского из кранов вновь течет коричневая жижа

В Каменске-Шахтинском из-под кранов жителей снова потекла вода цвета кофе, фотографии появились в местном сообществе.

Напомним, в Ростовской области уже несколько недель продолжается борьба жителей Каменска-Шахтинского за чистую воду. На последнем заседании добиться каких-либо предложений по улучшению ситуации от представителя «Истока» не удалось, Игорь Матвеев посоветовал землякам лишь запастись фильтрами и терпением, чтобы не так остро реагировать на низкое качество воды.

После этого в городе стали проводиться проверки в домах, чтобы выяснить, где наблюдаются проблемы, но, по сообщениям жителей в соцсетях, комиссия изначально посещала дома без жалоб на качество водоснабжения.

И вот во вторник, 28 марта, Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовал фотографию подписчика, проживающего в поселке Шахтерском на улице Котовского, который смог набрать полную ванну воды цвета глины. Вода настолько темного и густого коричневого цвета, что ее едва ли можно прокипятить, как советовала представитель районного Роспотребнадзора.

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«Сказали же уважаемые люди, что вода чистая, значит чистая. А это все фейки и ЦИПСО», «Надо туда ребенка посадить — только тогда зашевелятся», «И сразу опека примчит», «Трубы промывать, а то после такой „родниковой“ воды еще год с труб будет такая течь», — прокомментировали увиденное каменчане.

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