Сказали «чистая»: в Каменске-Шахтинском из кранов вновь течет коричневая жижа

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Напомним, в Ростовской области уже несколько недель продолжается борьба жителей Каменска-Шахтинского за чистую воду. На последнем заседании добиться каких-либо предложений по улучшению ситуации от представителя «Истока» не удалось, Игорь Матвеев посоветовал землякам лишь запастись фильтрами и терпением, чтобы не так остро реагировать на низкое качество воды.
После этого в городе стали проводиться проверки в домах, чтобы выяснить, где наблюдаются проблемы, но, по сообщениям жителей в соцсетях, комиссия изначально посещала дома без жалоб на качество водоснабжения.
И вот во вторник, 28 марта, Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовал фотографию подписчика, проживающего в поселке Шахтерском на улице Котовского, который смог набрать полную ванну воды цвета глины. Вода настолько темного и густого коричневого цвета, что ее едва ли можно прокипятить, как советовала представитель районного Роспотребнадзора.
«Сказали же уважаемые люди, что вода чистая, значит чистая. А это все фейки и ЦИПСО», «Надо туда ребенка посадить — только тогда зашевелятся», «И сразу опека примчит», «Трубы промывать, а то после такой „родниковой“ воды еще год с труб будет такая течь», — прокомментировали увиденное каменчане.