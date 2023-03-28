Сооснователь известной ростовской группы ППК Александр Поляков подал в суд иск в отношении продюсера Сергея Пименова. Претензия истца, как пишет 1рнд, касается нарушения авторских прав. Поляков требует Пименова признать право авторства на музыку и перестать публиковать ее от своего имени. Также истец хочет взыскать с продюсера сто тысяч рублей морального вреда.