Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Сооснователь известной ростовской группы ППК Александр Поляков подал в суд иск в отношении продюсера Сергея Пименова. Претензия истца, как пишет 1рнд, касается нарушения авторских прав. Поляков требует Пименова признать право авторства на музыку и перестать публиковать ее от своего имени. Также истец хочет взыскать с продюсера сто тысяч рублей морального вреда.
Сам Пименов с такими претензиями не согласен. Он упирает на то, что также является сооснователем ППК.
Группа появилась в 1998 году. Ее основали Александр Поляков, Сергей Пименов и ныне покойный Роман Коржов. Их треки «21 Век», «Воскрешение» и «I Have A Dream» получили мировую популярность. Распался коллектив в 2003 году.
Романа Коржова не стало в 2016 году. Он умер в Ростове-на-Дону от рака.