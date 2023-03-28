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Сооснователи культовой ростовской группы ППК судятся за авторские права

28 марта 2023, 11:01
Фото: Sergey Pimenov/flickr.com/CC BY 2.0
Сооснователи культовой ростовской группы ППК судятся за авторские права
Сооснователь группы ППК Александр Поляков подал в суд на ростовского продюсера Сергея Пименова из-за авторских прав, пишут СМИ.

Сооснователь известной ростовской группы ППК Александр Поляков подал в суд иск в отношении продюсера Сергея Пименова. Претензия истца, как пишет 1рнд, касается нарушения авторских прав. Поляков требует Пименова признать право авторства на музыку и перестать публиковать ее от своего имени. Также истец хочет взыскать с продюсера сто тысяч рублей морального вреда.

Сам Пименов с такими претензиями не согласен. Он упирает на то, что также является сооснователем ППК.

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Группа появилась в 1998 году. Ее основали Александр Поляков, Сергей Пименов и ныне покойный Роман Коржов. Их треки «21 Век», «Воскрешение» и «I Have A Dream» получили мировую популярность. Распался коллектив в 2003 году.

Романа Коржова не стало в 2016 году. Он умер в Ростове-на-Дону от рака.

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