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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионе

28 марта 2023, 14:22
Фото: Tele2
Tele2 оптимизировала работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров.

Сейчас проект охватывает более 1000 инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и улучшить качество мобильного интернета для клиентов не за счет строительства новых объектов, а достижения наибольшей эффективности на действующей инфраструктуре. После оптимизации трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47%.

В 2023 году Tele2 реализует федеральный проект по оптимизации работы действующих базовых станций. Он охватывает 61 регион России и пока включает 1020 позиций – технические специалисты постоянноанализируют работу сети, и список объектов может дополняться. Сейчас компания реализовала проект почти на треть – инженеры перенесли оборудование на 320 объектах. Приоптимизации сети Tele2 сфокусируется наМоскве и области (250 сайтов по итогам года), на Байкале и Дальнем Востоке (149), на Урале(121) и Сибири (113).

Специалисты по радиопланированиюанализируют качество существующего покрытия сети и технические KPI работы базовых станций. Это позволяет определить локации, где близлежащие объекты могут быть препятствием на пути распространения радиоволн и где потенциал уже работающей БС не исчерпан. Далее региональные специалисты определяют объекты для увеличения высоты подвеса оборудования, прорабатывают технические решения и возможности реализации на местах. Это может быть модернизация существующего объекта илиразмещение в альтернативной локации.

Среднее увеличение высоты подвеса составило 16 метров. Это позволяет расширить покрытие сети и включить в зону действия базовой станции большее число абонентов. В результате трафик, обрабатываемый базовой станцией, вырос в среднем на 47% после оптимизации. Для абонентов это выражается в улучшении качества мобильного интернета, для компании – в росте выручки.

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#Елена Янкевич
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