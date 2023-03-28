Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионе

В 2023 году Tele2 реализует федеральный проект по оптимизации работы действующих базовых станций. Он охватывает 61 регион России и пока включает 1020 позиций – технические специалисты постоянноанализируют работу сети, и список объектов может дополняться. Сейчас компания реализовала проект почти на треть – инженеры перенесли оборудование на 320 объектах. Приоптимизации сети Tele2 сфокусируется наМоскве и области (250 сайтов по итогам года), на Байкале и Дальнем Востоке (149), на Урале(121) и Сибири (113).