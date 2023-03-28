Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Ростовский уролог Александр Высоцких заявил, что средний размер полового члена ростовчан не превышает 13-14 сантиметров. Однако, по словам специалиста, мужчины, размер члена которых меньше 10 сантиметров в эрегированном состоянии, иногда прибегают к увеличению органа путем хирургического вмешательства.
Эта процедура не из дешевых, предупреждает уролог. Также ее не рекомендуют делать мужчинам, страдающим от сахарного диабета и психологических заболеваний.
Увеличивают член, как правило, до 5-6 сантиметров в длину с помощью имплантирования. «Зависит от количества „свободной“ кожи на органе», — заключил врач.
Ранее психолог заявила, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.