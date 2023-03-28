Ростовский уролог Александр Высоцких заявил, что средний размер полового члена ростовчан не превышает 13-14 сантиметров. Однако, по словам специалиста, мужчины, размер члена которых меньше 10 сантиметров в эрегированном состоянии, иногда прибегают к увеличению органа путем хирургического вмешательства.