Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Трагедия произошла 27 марта на шахте «Обуховская» в городе Зверево. Три проходчика шахты спустились для проведения работ в конвеерном штекере шахты. Однако в этот момент внутри произошло обрушение горной породы. Шахтеры получили серьезные травмы. Один из них погиб на месте, двое других сейчас госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Ход расследования взяла под контроль прокуратура.
Год назад в «Обуховской» шахте уже обваливалась горная порода. Однако тогда спасатели смогли достать живыми из завалов трех шахтеров.