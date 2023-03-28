Трагедия произошла 27 марта на шахте «Обуховская» в городе Зверево. Три проходчика шахты спустились для проведения работ в конвеерном штекере шахты. Однако в этот момент внутри произошло обрушение горной породы. Шахтеры получили серьезные травмы. Один из них погиб на месте, двое других сейчас госпитализированы.