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В прокуратуре назвали подробности гибели шахтера в Ростовской области

28 марта 2023, 09:09
Фото: Липунов Г.А./cc0/wikimedia.org
В прокуратуре назвали подробности гибели шахтера в Ростовской области
Прокуратура контролирует ход расследования гибели 43-летнего шахтера в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 27 марта на шахте «Обуховская» в городе Зверево. Три проходчика шахты спустились для проведения работ в конвеерном штекере шахты. Однако в этот момент внутри произошло обрушение горной породы. Шахтеры получили серьезные травмы. Один из них погиб на месте, двое других сейчас госпитализированы.

Шахтер погиб из-за обрушения горной породы в Ростовской области
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Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Ход расследования взяла под контроль прокуратура.

Год назад в «Обуховской» шахте уже обваливалась горная порода. Однако тогда спасатели смогли достать живыми из завалов трех шахтеров.

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