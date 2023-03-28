Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:40
На днях в донском УФАС объявили, что шесть донских компаний ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» оказались виновными в картельном сговоре на общую сумму, превышающую 24 миллиарда рублей.
По предварительной информации, компании договорились между собой о том, что ни одна из них не станет снижать начальную — максимальную стоимость тендеров, что позволило им сохранить стартовую стоимость контракта в 121 закупке по ремонту и содержанию дорог Ростовской, Волгоградской областей и Адыгеи.
Теперь материалы проверки собираются передать правоохранителям, а предприятиям придется заплатить крупные штрафы с оборота.
Уролог Александр Высоцких рассказал корреспонденту RostovGazeta, что средний размер полового члена горожан составляет около 14 сантиметров.
Однако на территории города есть достаточно мужчин, гениталии которых не достигают и 10 сантиметров в эрегированном состоянии. В этом случае некоторые ростовчане обращаются за помощью врачей и решают вопрос хирургическим вмешательством, увеличивая орган примерно на 5-6 сантиметров с помощью имплантов.
Врач предупредил, что процедура не является дешевой, и у нее есть противопоказания — например, диабет и психологические заболевания, а ограничения объемов увеличения определяются количеством свободной кожи на половом органе мужчины.
Во вторник, 28 марта, местные СМИ сообщили о том, что в доме замглавы администрации Ростова Алексея Пикалова прошли оперативные мероприятия.
По предварительной информации, неожиданный визит силовиков связан с уголовным делом, фигурантами которого проходит руководство «Ростгорсвета». Пикалов якобы проходит по делу свидетелем, поскольку предприятие работало под его курацией.
Между тем, органы власти или другие источники пока не подтвердили проведение оперативных мероприятий по месту жительства Пикалова, который был признан самым богатым чиновником в Ростове в 2021 году.
Данные о достоверности сообщений будут уточняться.