По предварительной информации, компании договорились между собой о том, что ни одна из них не станет снижать начальную — максимальную стоимость тендеров, что позволило им сохранить стартовую стоимость контракта в 121 закупке по ремонту и содержанию дорог Ростовской, Волгоградской областей и Адыгеи.