Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В понедельник, 27 марта, Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону опубликовал аукцион для поиска подрядчика, который будет готов осуществить поставку 68 видов растений для озеленения городских улиц. Общая сумма контракта составляет более 105 миллионов рублей.
За эти средства поставщику необходимо предоставить подрядчику 24 вида кустарников, 23 вида многолетних декоративных растений, а также 21 вид однолетников. Среди растений упоминаются кусты барбариса, можжевельника, кизильника, спиреи, а также цветы ирис, лаванда, вербейник, шалфей, эхиноцея, бальзамин, бегония, тагетес, львиный зев, настурция, петуния и циннии. Точное количество растений в описании объекта закупки указано не было, так что можно предположить, что объемы поставки будут зависеть от цен на цветы и кустарники.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 4 апреля, победителя выберут на следующий день. Исполнение контракта необходимо обеспечить до 31 декабря текущего года.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в городе высадят больше миллиона цветов.