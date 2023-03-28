За эти средства поставщику необходимо предоставить подрядчику 24 вида кустарников, 23 вида многолетних декоративных растений, а также 21 вид однолетников. Среди растений упоминаются кусты барбариса, можжевельника, кизильника, спиреи, а также цветы ирис, лаванда, вербейник, шалфей, эхиноцея, бальзамин, бегония, тагетес, львиный зев, настурция, петуния и циннии. Точное количество растений в описании объекта закупки указано не было, так что можно предположить, что объемы поставки будут зависеть от цен на цветы и кустарники.