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Published Сегодня, 14:17

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Больше 105 млн рублей потратят власти в Ростове на саженцы

28 марта 2023, 14:17
Фото: donland.ru
В Ростове на покупку саженцев цветов и кустарников выделили более 105 млн рублей
В Ростове на покупку саженцев для озеленения улиц закупят около 70 различных видов растений, сведения об этом появились на портале закупок.

В понедельник, 27 марта, Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону опубликовал аукцион для поиска подрядчика, который будет готов осуществить поставку 68 видов растений для озеленения городских улиц. Общая сумма контракта составляет более 105 миллионов рублей.

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За эти средства поставщику необходимо предоставить подрядчику 24 вида кустарников, 23 вида многолетних декоративных растений, а также 21 вид однолетников. Среди растений упоминаются кусты барбариса, можжевельника, кизильника, спиреи, а также цветы ирис, лаванда, вербейник, шалфей, эхиноцея, бальзамин, бегония, тагетес, львиный зев, настурция, петуния и циннии. Точное количество растений в описании объекта закупки указано не было, так что можно предположить, что объемы поставки будут зависеть от цен на цветы и кустарники.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 4 апреля, победителя выберут на следующий день. Исполнение контракта необходимо обеспечить до 31 декабря текущего года.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в городе высадят больше миллиона цветов.

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