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Published Сегодня, 17:25

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В Ростовской области из-за заморозков до 2 апреля объявили штормовое предупреждение

28 марта 2023, 17:25
Фото: pxhere.com
В Ростовской области из-за заморозков до 2 апреля объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области с 30 марта объявили штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Ростовский гидрометцентр предупредил дончан, что в темное время суток и утром с 30 марта по 2 апреля в регионе будут наблюдаться заморозки, вызванные волной резкого похолодания.

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По большей части заморозки будут наблюдаться на южной половине Ростовской области, где ночью температура будет опускаться до -4 градусов.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными во время заморозков, а в случае необходимости звонить по коротким номерам 101, 112 и 01.

Ранее дончан предупредили о снегопадах и гололеде на дорогах Ростовской области.

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