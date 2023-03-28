В Ростовской области из-за заморозков до 2 апреля объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Ростовский гидрометцентр предупредил дончан, что в темное время суток и утром с 30 марта по 2 апреля в регионе будут наблюдаться заморозки, вызванные волной резкого похолодания.
По большей части заморозки будут наблюдаться на южной половине Ростовской области, где ночью температура будет опускаться до -4 градусов.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными во время заморозков, а в случае необходимости звонить по коротким номерам 101, 112 и 01.
Ранее дончан предупредили о снегопадах и гололеде на дорогах Ростовской области.