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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону

28 марта 2023, 07:22
Фото: «Ростов купеческий»
С 6 по 9 апреля в парке имени Вити Черевичкина пройдет традиционная ярмарка цветов «Весенний сад».

С наступлением весны пришла самая горячая пора для садоводов. Именно на это время года приходится пик посадочных работ. Тех, кто занимается садом, огородом или приусадебным участком, а также ландшафтных дизайнеров объединит фестиваль «Весенний сад». Ярмарка будет традиционно яркой по ассортименту, сообщила директор выставочной компании «Ростов купеческий» Татьяна Ильюкова.

Фото: «Ростов купеческий»

«Семена, рассада, саженцы плодовых и экзотических растений, цветочная продукция – это далеко не весь перечень того, что будет представлено на территории парка имени Вити Черевичкина. Здесь можно будет не только приобрести всё необходимо для обустройства приусадебных участков и подготовки к новому дачному сезону, но и получить советы опытных агрономов по уходу за посадками в начале сезона», - отметила Татьяна Ильюкова.

Фото: «Ростов купеческий»

Свое участие в ярмарке «Весенний сад» подтвердили около 100 лучших специалистов в области декоративного садоводства, представителей совхозов, растениеводов, индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

Ассортимент продукции на традиционной ярмарке приятно удивит своим разнообразием. Так, например, в этом сезоне акцент сделан на декоративные, плодовые деревья, кустарники, многолетние и однолетние цветы.

Фото: «Ростов купеческий»

«Сегодня отмечается высокий спрос на продукцию для обустройства приусадебных участков – хвойные декоративные и комнатные растения, растения для озеленения приусадебного участка и редкие сорта культур. Опытные специалисты помогут посетителям подобрать удобрения и подкормки, средства защиты растений, системы дренажа», - подчеркнула директор выставочной компании «Ростов купеческий».

Фото: «Ростов купеческий»

Для комфортной работы гостям «Весеннего сада» будет предложена одежда для сада и огорода, садово-огородный инвентарь.

Гостей «Весеннего сада» также ждёт гастрономическая зона, где будут представлены фермерские продукты.

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Фото: «Ростов купеческий»
#Елена Янкевич
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