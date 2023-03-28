Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону

«Семена, рассада, саженцы плодовых и экзотических растений, цветочная продукция – это далеко не весь перечень того, что будет представлено на территории парка имени Вити Черевичкина. Здесь можно будет не только приобрести всё необходимо для обустройства приусадебных участков и подготовки к новому дачному сезону, но и получить советы опытных агрономов по уходу за посадками в начале сезона», - отметила Татьяна Ильюкова.