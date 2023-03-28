VK внедрил технологии для ускоренной доставки сообщений

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Пользователи сервиса могут переписываться и обмениваться фотографиями при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.
Благодаря внедрению технологии Server-Sent Events и передовых алгоритмов сжатия трафика, VK Мессенджер ускорил доставку сообщений на 20% во всех регионах России. Технология позволяет увеличить пропускную способность и оптимально утилизировать сетевой канал устройства, а также уменьшить объём данных, которые передаются при отправке и получении сообщений.
Переход на сетевой протокол QUIC (HTTP/3) позволил VK Мессенджеру эффективнее работать в условиях нестабильного соединения и заложил основу для дальнейших оптимизаций. Новый протокол уже работает у пользователей на iOS и на Android.
Ранее QUIC был внедрён в веб-версии и приложении ВКонтакте; это в два раза сократило время доставки контента во всех регионах России и по всему миру. QUIC существенно отличается от протокола TCP, которым всё ещё пользуются многие IT-компании. Новый протокол изначально оптимизирован для современных сценариев использования мобильных устройств, в нём гораздо меньше накладных расходов на установление соединений с сервером, уменьшены задержки при передаче и получении данных, также он надёжнее защищает информацию от перехвата.
Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:
«Быстрый доступ пользователя к общению — наша ключевая цель, поэтому мы стремимся постоянно улучшать наши продукты. ВКонтакте одной из первых в мире внедрила протокол нового поколения QUIC, который значительно ускорил доставку контента. Теперь эта технология действует и в VK Мессенджере. Она делает обмен сообщениями более быстрым и позволяет оставаться на связи даже при нестабильном интернете: в метро, за городом или во время путешествия. В работе у нас ещё много обновлений, которые помогут ускорить общение, например новая логика загрузки и кэширования данных. Мы будем и дальше внедрять современные технологии во все наши сервисы для удобства пользователей».
Ранее VK Мессенджер представил полностью переосмысленное десктопное приложение для Windows и macOS. В версию для компьютеров вошли персонализированные уведомления, поддержка личного и учебного профиля, ускоренная загрузка видео и многие другие улучшения.