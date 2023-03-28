VK внедрил технологии для ускоренной доставки сообщений

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«Быстрый доступ пользователя к общению — наша ключевая цель, поэтому мы стремимся постоянно улучшать наши продукты. ВКонтакте одной из первых в мире внедрила протокол нового поколения QUIC, который значительно ускорил доставку контента. Теперь эта технология действует и в VK Мессенджере. Она делает обмен сообщениями более быстрым и позволяет оставаться на связи даже при нестабильном интернете: в метро, за городом или во время путешествия. В работе у нас ещё много обновлений, которые помогут ускорить общение, например новая логика загрузки и кэширования данных. Мы будем и дальше внедрять современные технологии во все наши сервисы для удобства пользователей».