Взносы за капремонт в Ростовской области с апреля повысят на 12%

По словам ВрИО директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарьи Шереметьевой, уже со следующего месяца дончане будут платить по 14,14 рубля минимум с каждого квадратного метра площади. Для примера, плата за капремонт квартиры площадью 50 квадратных метров увеличится до 707 рублей — на почти на 77 рублей по отношению к плате до индексации.