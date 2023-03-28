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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Взносы за капремонт в Ростовской области с апреля повысят на 12%

28 марта 2023, 16:24
Фото: donland.ru
Взносы за капремонт в Ростовской области с апреля повысят на 12%
В Ростовской области взносы за капремонт собираются проиндексировать на 12% в апреле 2023 года, об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта.

Сотрудники Фонда сообщили, что в апреле 2023 года в Ростовской области запланировано провести индексацию минимального размера взноса на капремонт в соответствии с индексом потребительских цен, установленном на Дону.

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Взносы увеличат на 12%, что позволит сохранить темпы реализации областной программы капитального ремонта домов.

По словам ВрИО директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарьи Шереметьевой, уже со следующего месяца дончане будут платить по 14,14 рубля минимум с каждого квадратного метра площади. Для примера, плата за капремонт квартиры площадью 50 квадратных метров увеличится до 707 рублей — на почти на 77 рублей по отношению к плате до индексации.

«Отмечу, в настоящее время решение об индексации приняли уже практически все регионы России. Благодаря чему, все взятые нами обязательства будут выполнены в срок», — цитирует Дарью Шереметьеву пресс-служба.

Ранее в Ростовской области сообщили о планах увеличивать плату за капремонт каждый год.

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