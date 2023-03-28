Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:33
В Семикаракорском районе Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Дело в том, что 13 марта этого года обвиняемый находился на территории частного дома. Там он поссорился со своим 41-летним знакомым. Решить конфликт он решил силой, избив оппонента металлической трубой. От ударов арматуры по телу и голове потерпевший скончался сразу.
Убийца же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицейскими. Сейчас он находится в СИЗО.
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