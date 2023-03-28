Дело в том, что 13 марта этого года обвиняемый находился на территории частного дома. Там он поссорился со своим 41-летним знакомым. Решить конфликт он решил силой, избив оппонента металлической трубой. От ударов арматуры по телу и голове потерпевший скончался сразу.