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Updated Сегодня, 04:33

Житель Ростовской области металлической трубой забил насмерть своего знакомого

28 марта 2023, 04:33
Фото: 1MI
Житель Ростовской области трубой забил насмерть своего знакомого
Жителя Ростовской области обвиняют в убийстве знакомого металлической трубой, рассказали в Следственном комитете России по региону.

В Семикаракорском районе Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Дело в том, что 13 марта этого года обвиняемый находился на территории частного дома. Там он поссорился со своим 41-летним знакомым. Решить конфликт он решил силой, избив оппонента металлической трубой. От ударов арматуры по телу и голове потерпевший скончался сразу.

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Убийца же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицейскими. Сейчас он находится в СИЗО. 

Ранее пьяная ростовчанка насмерть забила ногами знакомую из-за ревности к мужчине.

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#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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