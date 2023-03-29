Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По словам собеседника, себестоимость производства зерновых увеличивается с каждым годом. В качестве примера, спикер приводит отечественные удобрения. Одна единица такого в 2020 году стоила 23 рубля. А в 2022 году цена повысилась до 47 рублей. При этом закупочная цена на зерно — снижается.
«Раньше пшеница стоила порядка 19 рублей за килограмм, а сейчас, в лучшем случае, 13 рублей. Подсолнечник продавали по 44 рубля, а сейчас в прайсе он установлен около 20 рублей», — отмечает Роман Фурсов.
Собеседник соглашается, что объемы произведенного подсолнечника сейчас действительно большие.
«В идеале, следовало бы наладить переработку семечки в нашей стране. Но пока большие объемы самостоятельно переработать невозможно, выровнять ситуацию поможет отмена экспортной пошлины. Ведь сейчас на экспорт уходит только подсолнечное масло, а не семечка», — резюмирует производитель зерновых.
Ранее, со ссылкой на слова селекционера, RostovGazeta сообщала о нехватке семян для посевной.