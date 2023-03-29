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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Аграрий Фурсов объяснил причины проблем с ценой на подсолнечник в Ростовской области

29 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI
Аграрий Ростовской области рассказал о причинах катастрофы с подсолнечником
Аграрии Ростовской области вынуждены реализовать семечку подсолнечника по очень низкой закупочной цене. Рентабельность производства уже близка к отрицательной. Усугубляет проблему экспортная пошлина, сообщил RostovGazeta производитель зерновых в Ростовской области Роман Фурсов.

По словам собеседника, себестоимость производства зерновых увеличивается с каждым годом. В качестве примера, спикер приводит отечественные удобрения. Одна единица такого в 2020 году стоила 23 рубля. А в 2022 году цена повысилась до 47 рублей. При этом закупочная цена на зерно — снижается.

«Раньше пшеница стоила порядка 19 рублей за килограмм, а сейчас, в лучшем случае, 13 рублей. Подсолнечник продавали по 44 рубля, а сейчас в прайсе он установлен около 20 рублей», — отмечает Роман Фурсов.

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Собеседник соглашается, что объемы произведенного подсолнечника сейчас действительно большие.

«В идеале, следовало бы наладить переработку семечки в нашей стране. Но пока большие объемы самостоятельно переработать невозможно, выровнять ситуацию поможет отмена экспортной пошлины. Ведь сейчас на экспорт уходит только подсолнечное масло, а не семечка», — резюмирует производитель зерновых.

Ранее, со ссылкой на слова селекционера, RostovGazeta сообщала о нехватке семян для посевной.

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