По словам собеседника, себестоимость производства зерновых увеличивается с каждым годом. В качестве примера, спикер приводит отечественные удобрения. Одна единица такого в 2020 году стоила 23 рубля. А в 2022 году цена повысилась до 47 рублей. При этом закупочная цена на зерно — снижается.