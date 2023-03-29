Четвёртый сезон конкурса «Большая перемена» открыл Сергей Кириенко

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который рассказал о нововведениях конкурса и успехах прошлых сезонов. На открытии побывали три тысячи человек – победители и участники трех предыдущих сезонов, их педагоги и наставники, сообщает tass.ru.
«Вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя и точно знаете: если по-настоящему мечтать, верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного. Вы можете реализовать любую, самую смелую мечту», – обратился к участникам церемонии Сергей Кириенко.
Он рассказал о проекте Алины Амировой из Пермского края. Она предложила организовать волонтерский корпус «Большой перемены», участники которого стали бы помогать младшим ребятам. Идея сразу же привлекла сотни активистов.
Кириенко также поблагодарил ребят, присоединившихся к акции «Добрые письма», в рамках которой дети отправили военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки.
Кириенко выразил благодарность наставникам «Большой перемены». Он отметил, что в четвертом сезоне воспитавшие победителей педагоги смогут отправиться в путешествие на поезде по югу России. С таким предложением выступили ребята – победители конкурса в треке для пятого–седьмого классов, которые побывали в «Путешествии мечты».
Кириенко также рассказал, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею участников «Большой перемены» о том, чтобы сделать конкурс одним из учредителей российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Глава государства также согласился возглавить наблюдательный совет нового движения. Кириенко также напомнил о ценностях движения: «Быть с Россией», «Быть вместе», «Быть человеком», «Быть в движении», «Быть Первыми».
Зарегистрироваться для участия в конкурсе “Большая перемена” можно до 15 мая на специальной платформе.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ.