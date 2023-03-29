Перед посадкой картофеля необходимо выбрать здоровые и крупные клубни, которые должны быть здоровыми и не иметь повреждений или болезней. Затем клубни следует поместить в теплое и сухое место на несколько дней, чтобы они начали прорастать. А уже только после этого их необходимо поместить в почву и ждать урожай. Но не стоит забывать собирать колорадских жуков.