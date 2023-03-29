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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Эксперты рассказали, почему стоит сменить шампунь весной

29 марта 2023, 14:25
Главный врач сети московских клиник Татьяна Бедаева рекомендует россиянам переходить на новый шампунь с наступлением весеннего сезона. Специалист объясняет, что весной лучше использовать питательные шампуни, защищающие волосы от ломкости.

Как отметила специалист, в зимнее время года рекомендуется использовать шампуни для объема волос, так как они могут быть сжатыми в головных уборах. Однако при переходе сезонов стоит обратить внимание на состав шампуня и выбрать питательный, сообщает 360tv.ru.

Бедаева также рекомендует обращать внимание на состав бальзамов и масок для волос, в которых имеются витамины А, С, Е и В6. Эти витамины питают и укрепляют волосы, делая их более здоровыми и блестящими.

#Общество
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