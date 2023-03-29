Эксперты рассказали, почему стоит сменить шампунь весной

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Как отметила специалист, в зимнее время года рекомендуется использовать шампуни для объема волос, так как они могут быть сжатыми в головных уборах. Однако при переходе сезонов стоит обратить внимание на состав шампуня и выбрать питательный, сообщает 360tv.ru.
Бедаева также рекомендует обращать внимание на состав бальзамов и масок для волос, в которых имеются витамины А, С, Е и В6. Эти витамины питают и укрепляют волосы, делая их более здоровыми и блестящими.