Эксперты выразили не согласие с передачей банкам долгов с продажи ипотечного жилья

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Причиной послужила инициатива депутата Государственной думы Анатолия Аксакова. Основная мысль его проекта - освободить заемщиков и переложить на банк уплату долга, если вынужденная продажа ипотечной квартиры не покрыла кредит полностью. Об этом пишет gazeta.ru.
По словам главы департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, данная мера может повысить для кредитных организаций риски выдачи кредита без первоначального взноса с льготными периодами. В противовес этому возможность продать ипотечную квартиру и закрыть свои обязательства перед банком может повлиять на появление нового вида мошенничества, когда заемщики будут проживать в залоговой квартире бесплатно и не гасить кредит после окончания льготного периода.
“Поэтому можно ожидать прекращения выдачи ипотеки с минимальным первым взносом, а для компенсации повышения риска - роста кредитных ставок. А последнее явно не повысит доступность жилья”, - пояснил Цыганов.
Главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко указал, что ситуации, когда денег, вырученных от продажи залоговой квартиры, может не хватить для покрытия долга перед банком, начнут случаться довольно часто. По его словам, любая норма, ликвидирующая долг перед банком, должна, помимо защиты интересов заемщика, отвечать и на вопрос о покрытии убытков банками.
Он предположил, что в таких ситуациях необходимо проводить ревизию процедуры продажи заложенного имущества и обсуждать страховую защиту. Если бы этот риск мог бы быть застрахован, то при нехватке средств долг выплачивала бы страховая компания.
Такой подход возможен для кредитов с первоначальным взносом менее 20%, добавил эксперт.
Кроме того, в случае принятия инициативы некрупные кредитные организации могут не справиться с возросшей нагрузкой, считает основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов. По его мнению, перемены в этой сфере могут повлиять на ставки на жилищные кредиты и привести к росту требований к размеру первоначального взноса.
О другом риске предупредил экономист Андрей Бархота: могут снизиться цены на жилье, из-за чего продажи будут быстрыми, как и убытки банков.