Эксперты выразили не согласие с передачей банкам долгов с продажи ипотечного жилья

По словам главы департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, данная мера может повысить для кредитных организаций риски выдачи кредита без первоначального взноса с льготными периодами. В противовес этому возможность продать ипотечную квартиру и закрыть свои обязательства перед банком может повлиять на появление нового вида мошенничества, когда заемщики будут проживать в залоговой квартире бесплатно и не гасить кредит после окончания льготного периода.