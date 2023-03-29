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Экспонаты будущего музея истории Ростова будут хранить в Змиёвской балке

29 марта 2023, 10:13
Фото: rostov-gorod.ru
Экспонаты будущего музея истории Ростова будут хранить в Змиёвской балке
В Ростове организовали второй пункт приема экспонатов для музея истории города, об этом рассказали местные СМИ.

Telegram-канал газеты «Молот» объявил об организации нового пункта приема и хранения крупногабаритных экспонатов в Змиёвской балке. В хранилище будут принимать старинные двери, пролёты, крылечки, козырьки и другие, а экспонаты можно привезти на Змиёвский проезд, 1.

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К настоящему моменту для будущего музея удалось собрать более двух тысяч экспонатов, среди них книги, личные вещи профессора Владислава Смирнова, а также другие предметы старины, часть из них временно разместили в парке «Россия — моя история».

Кроме того, в издании сообщили, что власти пока не знают, в каком здании разместить музей, поскольку реконструкцию, ранее запланированную в доме №72 на улице Московской, оценили в колоссальные два миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что музей в «Доме с ангелами» откроют через два года.

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