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Громкий хлопок в Ростове-на-Дону записали уличные камеры днем 29 марта

29 марта 2023, 09:58
Фото: ТГ канал Реадовка
Громкий хлопок в Ростове-на-Дону записали уличные камеры днем 29 марта
На записи камер видеонаблюдения попал громкий звук в Ростове-на-Дону днем в среду, 29 марта, видео размещено в Интернете.

Напомним, что горожане в разных районах города  услышали громкий звук, похожий на хлопок, из-за которого дрожали стекла в квартирах и сработали сигнализации машин. Что стало причиной, пока неизвестно, а официальный комментарий поступил только от главы администрации Батайска Романа Волошина.

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Сити-менеджер сообщил, что никаких ЧС в городе не произошло, но в то же время выясняется источник звука. Теперь в Сети опубликовали видео, на котором слышны хлопок, а после сработавшие сигнализации машин. 

Ранее были названы города Ростовской области, в которых 25 марта слышали звуки, похожие на взрыв. 

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