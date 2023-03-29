Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Напомним, что горожане в разных районах города услышали громкий звук, похожий на хлопок, из-за которого дрожали стекла в квартирах и сработали сигнализации машин. Что стало причиной, пока неизвестно, а официальный комментарий поступил только от главы администрации Батайска Романа Волошина.
Сити-менеджер сообщил, что никаких ЧС в городе не произошло, но в то же время выясняется источник звука. Теперь в Сети опубликовали видео, на котором слышны хлопок, а после сработавшие сигнализации машин.
Ранее были названы города Ростовской области, в которых 25 марта слышали звуки, похожие на взрыв.