Губернатор Голубев назвал причину звуков взрыва 29 марта в небе над Ростовом

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Напомним, 29 марта жители Ростова-на-Дону и даже ближайших районов Ростовской области стали сообщать о громком звуке хлопка, похожего на взрыв, который было слышно в нескольких населенных пунктах.
Спустя ровно один час глава региона сообщил, что причиной громкого хлопка на Западном жилом массиве стала работа авиации.
«Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта. Прошу сохранять спокойствие», — обратился к землякам губернатор.
Ранее звук взрыва попал на камеры уличного видеонаблюдения.