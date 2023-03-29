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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Губернатор Голубев назвал причину звуков взрыва 29 марта в небе над Ростовом

29 марта 2023, 10:25
Фото: mil.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил звук взрыва над Ростовом работой авиации, об этом он объявил в своем Telegram-канала.

Напомним, 29 марта жители Ростова-на-Дону и даже ближайших районов Ростовской области стали сообщать о громком звуке хлопка, похожего на взрыв, который было слышно в нескольких населенных пунктах.

В Ростове перечислили районы, где было слышно звуки взрыва 29 марта
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Спустя ровно один час глава региона сообщил, что причиной громкого хлопка на Западном жилом массиве стала работа авиации.

«Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта. Прошу сохранять спокойствие», — обратился к землякам губернатор.

Ранее звук взрыва попал на камеры уличного видеонаблюдения.

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