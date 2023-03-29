«И что это так бумкнуло?»: дончане рассказали, где слышали звуки взрыва 29 марта

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Напомним, ранее собственный корреспондент и читатели издания RostovGazeta сообщили о звуках, похожих на взрывы, прозвучавших в небе над ЗЖМ 29 марта.
Сейчас обеспокоенные ростовчане обращаются к изданию в попытках узнать, что именно произошло. По их сообщениям, странный хлопок, похожий на взрыв, слышали практически на всех улицах ЗЖМ, а также на СЖМ и в Батайске.
«Батайск весь слышал», «Рвануло на Западном. Прямо громко. Сигналки все заорали», «Кулешова тоже слышала», «на Западном очень сильно… я даже Пятачка процитировала — и что это так бумкнуло???» — сообщили ростовчане.
«На Западном как раз стояла на улице. Это был огромный звук, я такого не слышала никогда. Взрывную волну буквально физически ощутила и увидела. А потом стало слышно будто много самолётов. До сих пор потряхивает», — рассказала подписчица издания.
«Да, на 2-й Краснодарской тоже от сильного хлопка задрожали окна и сработали сигнализации припаркованных автомобилей», — рассказала другая ростовчанка. Жители также сообщают, что раскаты взрывов было слышно на улицах Зорге, Волнистой.
«Я в области, бахнуло хорошо», «Усть-Койсуг, очень сильно. В 12:15», — добавили дончане.
Пока никакой информации о происходящем от властей не поступало, данные уточняются.