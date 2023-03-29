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«И что это так бумкнуло?»: дончане рассказали, где слышали звуки взрыва 29 марта

29 марта 2023, 10:00
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
«И что это так бумкнуло?»: дончане рассказали, где слышали звуки взрыва 29 марта

Ростовчане и жители региона рассказали, где слышали 29 марта звук, похожий на взрыв

Ростовчане поделились, в каких районах было слышно звук, похожий на взрыв, поднявший на уши пол города, комментариями поделились подписчики RostovGazeta.

Напомним, ранее собственный корреспондент и читатели издания RostovGazeta сообщили о звуках, похожих на взрывы, прозвучавших в небе над ЗЖМ 29 марта.

Сейчас обеспокоенные ростовчане обращаются к изданию в попытках узнать, что именно произошло. По их сообщениям, странный хлопок, похожий на взрыв, слышали практически на всех улицах ЗЖМ, а также на СЖМ и в Батайске.

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«Батайск весь слышал», «Рвануло на Западном. Прямо громко. Сигналки все заорали», «Кулешова тоже слышала», «на Западном очень сильно… я даже Пятачка процитировала — и что это так бумкнуло???» — сообщили ростовчане.

«На Западном как раз стояла на улице. Это был огромный звук, я такого не слышала никогда. Взрывную волну буквально физически ощутила и увидела. А потом стало слышно будто много самолётов. До сих пор потряхивает», — рассказала подписчица издания.

«Да, на 2-й Краснодарской тоже от сильного хлопка задрожали окна и сработали сигнализации припаркованных автомобилей», — рассказала другая ростовчанка. Жители также сообщают, что раскаты взрывов было слышно на улицах Зорге, Волнистой.

«Я в области, бахнуло хорошо», «Усть-Койсуг, очень сильно. В 12:15», — добавили дончане.

Пока никакой информации о происходящем от властей не поступало, данные уточняются. 

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