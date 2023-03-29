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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Коммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды

29 марта 2023, 15:08
Фото: 1MI
Коммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Коммунальные службы в Ростове перевели в режим повышенной готовности из-за заморозков

Из-за надвигающихся морозов коммунальщиков в Ростове привели в режим повышенной готовности, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности. В городе в ближайшие двое суток ожидаются заморозки до -4 градусов.

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Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил коммунальщикам следить за изменением погоды и оперативно бороться с гололедом в случае его образования. Также глава администрации попросил ростовчан быть внимательными на дорогах и соблюдать все меры безопасности.

Ранее в Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля.

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