Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности. В городе в ближайшие двое суток ожидаются заморозки до -4 градусов.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил коммунальщикам следить за изменением погоды и оперативно бороться с гололедом в случае его образования. Также глава администрации попросил ростовчан быть внимательными на дорогах и соблюдать все меры безопасности.
Ранее в Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля.