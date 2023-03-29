Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил коммунальщикам следить за изменением погоды и оперативно бороться с гололедом в случае его образования. Также глава администрации попросил ростовчан быть внимательными на дорогах и соблюдать все меры безопасности.