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Updated Сегодня, 12:39

Красноярск показал один из худших экологических результатов в рейтинге за 2022 год

29 марта 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Национальном экологическом рейтинге по итогам прошлого года и зимы-2022/2023 Красноярский край вошёл в пятёрку аутсайдеров.

По словам возглавляющего партию «Зелёные» и общественную организацию «Зелёный патруль» Андрея Нагибина, число жалоб на качество воздуха в Красноярске растёт. Пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда затрудняется рассеивание загрязнений, составил 34 дня. Он пришёлся на январь - февраль текущего года. В прошлом году антирекорд был у Челябинской области – 124 дня, пишет prmira.ru.

Нагибин заявил, что в РФ нацпроект «Экология» реализуется довольно успешно, но в Красноярске пробуксовывает нацпроект «Чистый воздух». Среди причин этого эколог назвал  проблемы с мусорной реформой, загрязненный воздух и низкое качество бензина и дизеля в регионе.

Как отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, важным шагом в решении проблемы загрязнения воздуха в регионе является газификация. Последнюю надо проводить обязательно, даже с учётом возможного противодействия регионов, где уголь является предпочтительным энергоресурсом. При этом он подчеркнул, что экология не должна становиться методом для выбивания федерального финансирования и инструментом для избирательных кампаний.

В свою очередь, начальник отдела экологических инициатив «Зелёного патруля» Анастасия Фатерина отметила, что арктические регионы смещаются к вершине рейтинга из-за фокусировки на экореабилитации территорий. Так, за 2 года реализации проекта «Чистая Арктика» в 9 арктических регионах собрали примерно 5000 тонн мусора. При этом волонтёры не останавливаются только на сборе отходов, они проводят эколого-просветительские мероприятия.

По мнению Фатериной, лидируют в просветительском аспекте Норильск и ЯНАО.

 

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