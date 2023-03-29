Красноярск показал один из худших экологических результатов в рейтинге за 2022 год

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По словам возглавляющего партию «Зелёные» и общественную организацию «Зелёный патруль» Андрея Нагибина, число жалоб на качество воздуха в Красноярске растёт. Пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда затрудняется рассеивание загрязнений, составил 34 дня. Он пришёлся на январь - февраль текущего года. В прошлом году антирекорд был у Челябинской области – 124 дня, пишет prmira.ru.
Нагибин заявил, что в РФ нацпроект «Экология» реализуется довольно успешно, но в Красноярске пробуксовывает нацпроект «Чистый воздух». Среди причин этого эколог назвал проблемы с мусорной реформой, загрязненный воздух и низкое качество бензина и дизеля в регионе.
Как отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, важным шагом в решении проблемы загрязнения воздуха в регионе является газификация. Последнюю надо проводить обязательно, даже с учётом возможного противодействия регионов, где уголь является предпочтительным энергоресурсом. При этом он подчеркнул, что экология не должна становиться методом для выбивания федерального финансирования и инструментом для избирательных кампаний.
В свою очередь, начальник отдела экологических инициатив «Зелёного патруля» Анастасия Фатерина отметила, что арктические регионы смещаются к вершине рейтинга из-за фокусировки на экореабилитации территорий. Так, за 2 года реализации проекта «Чистая Арктика» в 9 арктических регионах собрали примерно 5000 тонн мусора. При этом волонтёры не останавливаются только на сборе отходов, они проводят эколого-просветительские мероприятия.
По мнению Фатериной, лидируют в просветительском аспекте Норильск и ЯНАО.