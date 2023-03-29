Красноярск показал один из худших экологических результатов в рейтинге за 2022 год

Как отметил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, важным шагом в решении проблемы загрязнения воздуха в регионе является газификация. Последнюю надо проводить обязательно, даже с учётом возможного противодействия регионов, где уголь является предпочтительным энергоресурсом. При этом он подчеркнул, что экология не должна становиться методом для выбивания федерального финансирования и инструментом для избирательных кампаний.